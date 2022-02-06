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防疫跨大步！遠距投保Q3擴大開放 親晤親簽高牆全倒

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會將擴大「遠距投保」的適用範圍，從目前僅由壽險業務員提供保戶做遠距投保，擴大到納入保經代業務員。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影
金管會將擴大「遠距投保」的適用範圍，從目前僅由壽險業務員提供保戶做遠距投保，擴大到納入保經代業務員。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影

金管會將擴大「遠距投保」的適用範圍，從目前僅由壽險業務員提供保戶做遠距投保，擴大到納入保經代業務員，最快第三季放行；擴大後，有助目前逾16萬保經代業務員銷售保單動能，也將有更多保戶可做遠距投保，保經代業務員和保戶將同享利多。

根據壽險業者調查，目前遠距投保件數中，以保戶投保防疫保單、保障型商品最多，年齡層多集中在20~39歲之間，地區則以雙北、桃園較多，遠距投保件數占總投保件數超過3成，顯示在疫情時期「零接觸」的遠距投保逐漸受到青睞。

金管會官員表示，目前遠距投保都是用壽險公司系統，未來這套系統將開放保經代業務員也可以使用，若要放行保經代業務員使用，關鍵是「簽署人」的管理機制需要完備。

該官員說，保經代業務員招攬後，保經代公司簽署人（一般是經理人）需要進入壽險端系統做簽署，簽署後才能將保經代的招攬件送到壽險公司，整個程序才算完成。

換言之，如何讓保經代公司簽署人可以進入壽險端系統做簽署，是整個機制的關鍵。

金管會研擬開放保經代公司先申請試辦，包括從保經代業務員送件、簽署，再到壽險端，需規劃好整個流程，並經金管會同意後才准放行，後續試辦可行後，金管會最快第三季修改相關保經代法規正式開放。

金管會是在2021年11月公布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，開放壽險業者做「遠距投保服務」，從投保、保全、理賠、保費授權扣款四大面向，提供保戶一條龍服務。

目前包括國壽、中壽（2823）、富邦（2881）及全球（4540）等4家壽險業者已正式開辦，另外新壽、富邦產、台壽、南山人壽等4家產壽險業者則正試辦中。

根據「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，也允許保險業可與保經代業者合作做遠距投保，但目前尚未有壽險公司和保經代合作。

壽險業者說，遠距投保最大優勢是能打破時間、空間限制，內部統計顯示一天24小時內，每個小時都有客戶在做遠距投保，最晚甚至到凌晨三點，地點上也涵蓋到離島客戶，包括金門、馬祖、澎湖，還有業者分析發現，遠距投保最受牛年保戶的青睞。

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