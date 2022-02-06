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主要央行鷹浪太強 虎年匯市開紅盤、新台幣匯率怎麼走？

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
圖為央行示意圖。圖／本報資料照片
圖為央行示意圖。圖／本報資料照片

主要中央銀行鷹派當道，帶動美債殖利率大舉攀升。展望虎年匯市，財經官員分析，台灣出口暢旺、經常帳順差持續飆高，但出口引申的進口需求轉強，加上美債殖利率驟彈，吸引壽險與投信加碼海外投資，增加匯市美元需求，估計新台幣匯率本（2）月有機會朝28元整數邁進。

台灣近年來出口景氣暢旺、經常帳順差龐大，匯市美元賣壓沉重，促使新台幣匯率長期居於27字頭，但財經官員分析，預期今年美元需求將明顯提升，主要有三大理由，首先是出口屢創佳績，會帶動投資，進而增加進口需求；第二，近期國際油價上漲，中油等油商的購油支出上漲；第三，美債殖利率彈升，將刺激壽險等金融業者匯出海外投資。

這三大因素，將提振匯市的美元需求，有助改善近年來，台北匯市因美元供需不平衡，導致新台幣匯率激升的現象。

虎年匯市明（7）日開紅盤。回顧1月28日牛年匯市封關，受美元強漲、指數衝破97影響，多數亞幣走勢偏弱，新台幣匯率終場貶值2.2分，收27.828元，連四貶並創逾一個月新低，總成交量9.84億美元。匯銀主管研判，虎年匯市開紅盤，新台幣匯率很可能落於27.7~28元區間。

財經官員分析，長達九天的農曆春節假期裡，主要央行態度明顯轉「鷹」，目前市場預期，美國3月升息的機率超過九成，今年甚至有機會升息四至五次。

不只美國，歐洲與英國的通膨高到嚇人，促使英國央行與歐洲央行（ECB）加速因應，並採取比預期更激烈的動作，英國央行3日再度升息1碼，部分決策官員甚至主張升息2碼。歐洲央行先前一直表示要到2023年才可能首次升息，但總裁拉加德3日表示「全盤性」感應物價衝高，透露今年內就可能升息抗通膨的態度。

回顧農曆春節封關前，熱錢大舉出走，虎年開春，外資是否回心轉意、重返台灣，財經官員分析，資金流向會考慮很多因素，過年期間，因歐洲央行態度轉鷹，歐元身價大漲，歐債殖利率也由負轉正，部分資金從美債流向歐債，促使美債殖利率彈升。

「美債殖利率上來，會增加國內壽險、投信等金融業匯出投資的意願」，財經官員說。

台幣匯率 升息 殖利率 新台幣 央行

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