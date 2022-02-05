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7成國人愛掃碼 「掃經濟」取代感應支付成趨勢

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國人在使用行動支付上，掃碼支付已超越感應支付成為主流，圖為PX Pay掃碼支付。圖／全聯福利中心提供
國人在使用行動支付上，掃碼支付已超越感應支付成為主流，圖為PX Pay掃碼支付。圖／全聯福利中心提供

金管會今公布聯卡中心針對國內「嗶經濟」的發展趨勢調查，發現疫情之下國人使用行動支付的比例大幅提高，國人使用行動支付平均每月單筆金額約500元，且7成是使用掃碼支付，顯示「掃經濟」已逐漸超越「嗶經濟」。

據聯卡中心的報告，2020年9月行動支付占整體信用卡消費的筆數與金額，分別是15.7%與4.9%，但到2021年9月時，筆數占比提升至20.2%、金額占比提升至7.8%。金管會表示，這代表民眾的支付習慣正在逐漸改變，使用行動支付付款的比例已越來越高。

而行動支付概略可區分為掃碼支付與感應支付，掃碼支付就例如第三方支付、電子支付帳戶等，感應支付例如國際三大Pay行動裝置錢包等。據聯卡中心的報告，2020年第一季掃碼支付與感應支付筆數占比約65%、35%，金額占比約為48%、52%，但隨著時間推移，至2021年第三季，掃碼支付的筆數占比已增加至近7成，金額占比也增加至6成。

金管會分析，這顯示掃碼支付被商家採用的情形逐漸提升，主因是建置成本與技術門檻較低，有利商家快速導入，而掃碼支付業者也可透過APP整合回饋折抵、促銷活動等服務，貼近民眾生活。

聯卡中心在報告中也分析消費場域，發現民眾較常在餐飲、電商、便利商店、生鮮食材超市、水電瓦斯、行政規費上使用掃碼支付，而在交通及百貨公司則使用感應支付較多。感應支付平均單筆消費金額每月平均約580元以上，而掃碼支付平均單筆消費金額最高為524元。

在使用者年齡上，報告中也發現20至50歲族群使用行動支付頻率以掃碼支付居多，占比約７成；至於60歲以上的消費者，在使用感應支付的比例明顯高於其他年齡族群，其使用率達44%。

金管會表示，受到疫情影響，民眾的支付習慣逐漸朝行動支付發展，無論是掃碼支付或感應支付，均有其各自優勢與主力消費場域，而從消費資料分析，「掃經濟」的影響力正逐漸擴大，相信未來掃碼支付應用場景將不斷延伸，並深化民眾的消費習慣。

行動支付 金管會

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