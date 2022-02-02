春節刷卡三撇步 掌握優惠疊加術回饋賺更多

春節連假帶來交通、餐飲或購物消費高峰，由於疫情影響，為了減少接觸，越來越多人以信用卡作為付款方式，特別依據往年春節期間民眾最常遇見的三大類用卡問題，分別是繳費期間遇到過年該怎麼處理？刷卡額度超過了該怎麼繼續刷？春節期間有哪些優惠？

發卡銀行提醒，只要善加利用銀行的優惠疊加術，刷信用卡消費不僅比現金更加划算，還能享有延後付款的便利性，無接觸支付更可安全防疫，值得民眾多加利用。

春節期間民眾最常問的就是信用卡繳費期間卡到過年該怎麼辦？其實各家銀行都會針對繳費期間或郵寄帳單期間卡到春節的民眾提供延後繳納的服務，或是在客服電話錄製語音通知，讓民眾一進線就能收到訊息。

以兆豐為例，今年針對繳款日期卡到過年期間的客戶發送個別通知，例如今年1月18日結帳的帳單，繳費截止日原本是在2月3日，兆豐便會順延到2月8日，讓民眾不必擔心逾期繳款問題。

額度不足也是春節期間銀行客服常遇到的狀況，由於過年容易有大筆開銷支出，如返鄉高鐵費、年菜圍爐採買或是添購新家具家電等，提醒民眾最好能先審視一下現行的額度是否夠用，若不夠可盡早申請信用卡調高額度，才不會導致交易失敗。由於申請調高額度銀行也需要審核作業時間，以兆豐為例，若財力足夠，很快就可通過，但若可儘早申請，也可省去等候時間，讓消費不卡關。

由於過年期間發卡銀行都會推出不少優惠，民眾不妨利用優惠疊加術，讓回饋放大。如配合各地花燈陸續展開，兆豐銀行推出「花燈初上」優惠活動，提供美食外送及餐廳刷卡加碼20%回饋，只要當月刷滿3000元，則該月所有在外送平台及餐廳的消費都能獲得20%現金回饋，登錄後每月最高可獲得200元，若再加上信用卡本身權益，如兆豐「e秒刷」國內網購最高3%回饋，等於最高可拿到23%。

若是使用兆豐「利多御璽卡」，登錄後還可同步參加外送平台滿2000送200優惠，新辦卡還可再拿100元，新戶辦卡再送500元，等於累積刷滿2000元餐費，最多可以抱回高達1000元回饋。