疫起在家追劇比較安心 挑對信用卡最高回饋18％

本土疫情仍嚴峻，不僅桃園率先宣布取消春節至元宵等動態活動，各縣市陸續湧現退房潮，休閒娛樂再度轉往室內，追劇、電玩等需求量大幅增加，連帶各家銀行的信用卡追劇優惠也成為市場討論熱門話題，包括兆豐、玉山、中信、國泰世華及上海都有推出影音平台刷卡優惠，回饋率從5%起跳，最高則可到達18%，只要選對信用卡，宅家追劇就能省很大。

以兆豐銀行為例，今年6月底前刷兆豐「利多御璽卡」在Netflix、CatchPlay、Disney+、YouTube premium等8家影音平台，只要刷滿2000元，登錄就送200元超商即享券，不僅月月皆可享有優惠，首次辦卡還能加碼再送100元，加計該卡原本就有的海外消費3%回饋，若在Netflix、Disney+等屬於國外消費的平台，最高可享有18%回饋。除了影音平台，美食外送(Foodpanda、Uber Eats)及三大行動支付(LINE Pay、街口、台灣Pay)也都一體適用，堪稱新一代宅經濟神卡。

此外，玉山U bear卡在今年2月底前也與四家影音平台合作，推出最高12%回饋 ，每月上限200元；中信英雄聯盟卡則在6月底前與12家平台堆出最高10%回饋，每月上限300元。

國泰世華KOKO Combo則與八家影音平台合作，6月底前提供最高5%回饋，每月上限300元；上海小小兵卡則是提供二家平台最高5%回饋，今年底前每月最多可獲得200元。喜歡追劇的民眾都可多方比較，除了比回饋率、回饋通路範圍也可納入考量，精選出最划算的卡，優惠拿好拿滿。