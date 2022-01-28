虎年匯市開紅盤展望 新台幣27字尾震盪

牛年匯市今（28）日封關，受美元強漲、指數衝破97影響，多數亞幣走勢偏弱，新台幣匯率終場貶值2.2分，收27.828元，連四貶並創逾一個月新低；因股市封關、交易員提早放大假，總成交量萎縮至9.84億美元。據統計，牛年新台幣升值5.62角，升幅2.02%，連三年上漲。

展望虎年開紅盤，資深匯銀主管認為，台股開紅盤表現，對新台幣匯率走勢影響甚鉅，因長達九天的農曆春節休市期間，國際金融市場變數仍多，美國經濟數據與貨幣政策、地緣政治風險，主要亞幣走勢及國內外疫情發展等變化，都是市場的關注焦點，但可預估，虎年開紅盤後，新台幣匯率仍將在27字頭徘徊、暫時難以回到28元價位。

匯銀主管研判，虎年匯市開紅盤，新台幣匯率很可能落於27.8~28元區間。

牛年匯市今日封關，接下來，國內將展開一連九天的農曆春節假期，虎年股匯市將於2月7日開紅盤。外匯交易員表示，近期國際環境變數頗多，聯準會的「超鷹」態度、烏克蘭地緣政治緊張等，都可能影響外資動向，農曆年後外資是走還是留，為虎年股匯開紅盤行情的關鍵。

匯銀主管指出，農曆年前，熱錢連續大舉撤出，估計逾20億美元，而這些錢，都是先前自台股中撤出的資金，若此方向不變，新台幣匯率未來確實有機會貶向28元整數大關。不過，台灣經濟基本面表現強勁，出口商手中有賣不完的美元，對新台幣匯率將形成支撐，新台幣匯率就算往貶值方向走，預計也是維持緩貶格局。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）最新報價，1個月期報價由前一日的27.75元，略為下修至27.8元，顯示海外法人研判，在美元持續走強下，新台幣匯率短期內易貶難升，但貶值幅度不會太大。