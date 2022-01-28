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國內疫情嚴峻！民眾現鈔需求仍創高 央行官員這麼說

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新冠疫情引發的預防性需求，令民眾對鈔券需求大增。路透
新冠疫情引發的預防性需求，令民眾對鈔券需求大增。路透

新冠疫情引發的預防性需求，令民眾對鈔券的需求大增，我國通貨發行額寫下三個新高。中央銀行今（28）日公布，農曆春節前最後營業日的新台幣最高發行額為3兆3,901億元，創歷史新高，較去年的最高發行額增加3,251億元，同步寫新高，年增率10.61%，則是28年來最高。

通貨發行額是指央行發行的新台幣鈔票及硬幣，每逢農曆過年前，民眾有發放壓歲錢、採購年貨等需求，通貨發行額都會達到高峰；央行發行局局長鄧延達指出，今年通貨發行額較去年增3,251億元，締造歷史新高，年增率超過一成，也創1995年以來的28年新高，代表民眾對新台幣鈔券與硬幣的需求非常旺盛，主要是「疫情引發的預防性需求」。

鄧延達說明，受到新冠肺炎疫情轉趨嚴峻影響，民眾到ATM提領現金時，會有「為減少出門機會，一次提領多一點、降低提領次數」等想法，例如：平常一次習慣提領5,000元，考慮到疫情，想降低觸碰ATM按鍵的機率，乾脆一次提領一萬元，進而導致今年農曆年前，通貨發行額增幅比往年更猛。

鄧延達還說，這種疫情引發的預防性需求，不只上演在台灣，報告顯示，歐元區、英國等先進國家也出現相同情況，反映的是疫情下，民眾對鈔票的需求不但沒減少，反而還增加，其中又以大額鈔券的增幅更為明顯。

鄧延達表示，台灣去年經濟成長率高達6%，經濟成長創下佳績，代表經濟活動熱絡，國人對鈔券的需求也會隨之升溫。

央行資料顯示，國內通貨發行額年年創新高，代表即使市面上各類行動支付工具盛行，國人對現鈔的需求仍居高不下，台灣邁向「無現金社會」路迢迢。

疫情 新台幣 央行

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