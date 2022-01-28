春節刷卡3撇步 輕鬆消費不卡關

春節連假將屆，包括交通、餐飲或購物的消費高峰也即將到來，由於疫情影響，為減少接觸，越來越多人以信用卡作為付款方式，兆豐銀行特別依據往年春節期間民眾最常遇見的3大類用卡問題，整理教戰撇步，讓民眾都能輕鬆刷卡不卡關，像是繳費期間遇到過年該怎麼處理？刷卡額度超過了該怎麼繼續刷？以及如何把握銀行推出的春節優惠，疊加回饋讓效益最大化，銀行不藏私，一次全揭密。

兆豐銀行表示，春節期間民眾最常問的就是信用卡繳費期間卡到過年該怎麼辦？其實各家銀行都會針對繳費期間或郵寄帳單期間卡到春節的民眾提供延後繳納的服務，或是在客服電話錄製語音通知，讓民眾一進線就能收到訊息。

以兆豐為例，今年也針對繳款日期卡到過年期間的客戶發送個別通知，例如今年1月18日結帳的帳單，繳費截止日原本是在2月3日，兆豐便會順延到2月8日，讓民眾不必擔心逾期繳款問題。

此外，額度不足也是春節期間銀行客服常遇到的狀況，由於過年容易有大筆開銷支出，如返鄉高鐵費、年菜圍爐採買或是添購新家具家電等，提醒民眾最好能先審視一下現行的額度是否夠用，若不夠可盡早申請信用卡調高額度，才不會導致交易失敗。由於申請調高額度銀行也需要審核作業時間，以兆豐為例，若財力足夠，很快就可通過，惟民眾若可儘早申請，也可省去等候時間，讓消費不卡關。

由於過年期間發卡銀行都會推出不少優惠，民眾不妨利用優惠疊加術，讓回饋放大。如配合各地花燈陸續展開，兆豐銀行特別推出「花燈初上」優惠活動，提供美食外送及餐廳刷卡加碼20%回饋，只要當月刷滿3千元，則該月份所有在外送平台及餐廳的消費都能獲得20%現金回饋，登錄後每月最高可獲得200元，若再加上信用卡本身權益，如兆豐「e秒刷」國內網購最高3%回饋，等於最高可拿到23%。

另外若是使用兆豐「利多御璽卡」，登錄後還可同步參加外送平台滿2千送2百優惠，新辦卡還可再拿100元，新戶辦卡再送500元，換言之累積刷滿2千元餐費，最多可以抱回高達1,000元回饋。只要善加利用銀行的優惠疊加術，刷信用卡消費不僅比現金更加划算，還能享有延後付款的便利性，無接觸支付更可安全防疫，值得民眾多加利用。