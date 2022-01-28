興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件 櫃買放寬

櫃買中心為符合證券商對瞭解客戶(KYC)評估作業的實務運作需求，修正戰略新板自然人合格投資人資格條件，將自然人合格投資人資格條件之一由「淨資產」達新臺幣1,000萬元，調整為新臺幣1,000萬元以上之「財力證明」，新制度自即日起實施。

此外，櫃買中心為鼓勵戰略新板自然人合格投資人積極參與，自今年1月1日起至3月31日止舉辦登錄抽好禮活動，投資人只要經證券商完成適格性審查作業，並簽署戰略新板股票風險預告書，活動期間至活動網頁完成登錄，就有機會把 Gogoro S1最新款電動機車帶回家，另外，還有機會抽中Apple iphone13 Pro手機、iPad mini平板等多項好禮。

櫃買中心表示，各證券商或投資人如欲瞭解戰略新板之規章、交易方式、投資人適格性及獎勵活動等詳情，可至最新建置的「戰略新板專區」進一步查詢。