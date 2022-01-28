國泰金釋6,500職缺 儲備幹部起薪最高七萬五

年後想跳槽？國泰金控（2882）今（28）日表示，今年將釋出約6,500個職缺，包含「儲備幹部」、「企業永續」、「數位科技」、「營運企劃」、「投資理財」、「金融銷售」等領域。其中「金控儲備幹部GMA」起薪更高達七萬五千元，首年即可挑戰百萬年薪，期盼吸引優秀跨領域人才加入國泰金控的行列。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰旗下共有三支各具特色的儲備幹部計畫，金控GMA（Group/Global Management Associate）計畫培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商機。人壽CIM（Cathay Investment Manager）計畫擁有全台金融市場中除央行外，最大買方的實務歷練，奠定紮實投資基礎。銀行CMA（Cathay Management Associate）計畫鎖定具跨域學習及跨國移動能力之人才，搭配金融專業及數位數據歷練養成，成為海內外佈局及數位轉型推動力。2022年國泰儲備幹部計畫自即日起開放申請至3/20截止。

因應集團數位轉型的快速變化，許多非傳統的議題，需結合不同領域的專業，GMA儲備幹部計畫，透過為期兩年半的集團子公司業務輪調，培養GMA通曉綜合企劃、數位金融、業務管理與海外策略等領域知識與實務，面臨市場需求時，可以快速串聯不同產業資源與知識，以協同合作取代單打獨鬥，育成集團內部之經營管理人才。

今年預計招募12位GMA，除完善的培訓計畫外，更將起薪提高七萬五千元調幅約15%，只要擁有國內外碩士以上學歷，不限科系，具備邏輯思考、擁有問題分析解決能力、創新思維、擅長溝通協調並重視團隊合作、積極主動…等，都歡迎一同加入國泰金控，打造不一樣的金融體驗。

想與世界一流的分析師交流，將眼光與影響力拓展至全世界？國泰人壽為台灣首屈一指的投資買方，享有業界最豐富的投資研究資源。國泰人壽CIM計畫能夠在一年內，就接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理單位，並提供股票、外匯、債券、風險評估、財務會計…等專業投資知識訓練。

國泰人壽CIM計畫2022年預計招募8-10位優秀人才，只要具備國內外學士以上學歷、不限科系，擁有良好的邏輯分析、問題分析與解決能力、抗壓性高，積極主動且樂於團隊合作等特質，都有機會挑戰成為專業的財務投資人才，站上投資領域的最佳舞台。

國泰世華銀行為金融業數位轉型的領頭羊，更是東南亞地區佈點最廣的國內銀行，在東協十國中的九個國家設有據點。今年國泰世華銀行CMA計劃分為「金融市場」、「經營企劃」、「海內外業務通路」、「數位金融」及「資訊策略規劃」五大領域，鎖定有高度移動性，具跨領域學習力的人才。為期二年的跨板塊培訓及輪調過程，除了持續精研金融知識，強化科技及數據思維，更深化突破框架的策略思維及跨域整合能力，同時由高階主管親自指導，提供完整培育體系及快速晉升管道。

繼去年首度招募海外人才，今年CMA計劃將持續放眼國際，預計招募約30位海內外優秀人才，歡迎具東南亞國籍/僑外身份、熟悉東南亞語系，並對金融業充滿熱情的菁英一同加入，以滿足國泰世華銀行在亞太佈局的多元人才需求，培養未來海內外中、高階主管接班人。

不論是新鮮人，還是年後轉職，只要願意挑戰自我，對於「儲備幹部」、「企業永續」、「數位科技」、「營運企劃」、「投資理財」、「金融銷售」等領域有興趣，都歡迎加入國泰金控的行列。