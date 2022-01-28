疫情燒！近百家金融業啟動居家辦公

本土疫情延燒，金融業啟動居家辦公達98家、逼近百家，快要回到2021年5月當時三級警戒時的水準，顯示這次疫情也讓金融業全面嚴陣以待。

據金管會到上周五（21日）或本周一（24日）統計，銀行、保險、證券期貨投信顧3大金融業，共有98家啟動居家辦公，證券、期貨、投信顧業合計有71家做居家最多，銀行業有15家、產壽險及再保則有11家。

到21日止統計，已有28家券商做居家辦公、投信23家、投顧18家、期貨有2家，業者說，股民都是透過電子下單，本來去號子的人就不多，加上年前封關在即，因此上週起就陸續啟動居家辦公。

保險業則是統計到24日止，有5家壽險業、5家產險業及1家再保，共11家做居家辦公；銀行業則是有15家做居家辦公。

至於異地辦公者，有部分跟居家一起做，有些則僅做異地，如銀行業15家做異地（未與居家重複），11家壽險、1家產險及1家再保業者居家和異地都有，券商期貨投信顧則有46家做異地，但部分與居家有重複。