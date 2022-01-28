星展集團宣布併購花旗在台消金業務 2023年完成整併

星展集團今（28）日宣布併購花旗集團在台消費金融業務（花旗（台灣）銀行消費金融業務），此案財務顧問為摩根士坦利，此併購將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務淨資產支付現金，並額外支付新幣9.56億元（約新台幣198億元）溢價。

星展集團強調，將會計畫繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3,500名員工。此併購案完成時間仍待主管機關核准，並視後續整併情況而定。在達成上述條件的前提下，預期將於2023年中完成整併。在整併完成前，花旗（台灣）銀行消費金融業務仍由花旗（台灣）銀行營運，對客戶不會產生立即的影響。

台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力。此併購將擴大星展銀行（台灣）營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。

花旗集團自1985年在台推出消費金融業務，目前擁有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。

截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模為新幣203億元（約新台幣4,219億元），總存款金額約為新幣151億元（約新台幣3,140億元），其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。

星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，在台灣也被視為最佳外商消費金融銀行，於疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣2.5億元、股東權益報酬率超過20%。此併購將整合兩個優秀的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶族群、一流的經營管理團隊和高績效員工。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，儘管受到疫情衝擊，我們相信亞洲長期成長趨勢不變。星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購，讓我們在幾個核心市場有效擴大營運規模，本次併購也不例外。花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新幣2.5億元的淨利。整併完成後，星展銀行（台灣）亦將躍升為台灣名列前茅的銀行。