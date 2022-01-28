星展併花旗台灣消金預計2023年中完成 溢價達198億元

花旗銀行與星展銀行今一早共同宣布併購案，星展集團確定買下花旗消金，此併購將透過資產及負債轉移方式進行，將針對花旗銀行台灣區的消金業務的淨資產支付現金，並額外支付約新台幣198億元、相當於 7.15億美元的溢價。

花旗銀行也表示，將致力於無縫接軌，在移轉過渡期間至完成前，消金業務及財富管理業務都不會有任何改變，交易預計將於2023年中完成，取決於主管機關的核准。星展也表示，在整併完成前，花旗台灣區消金業務仍由花旗銀行營運，對客戶不會產生立即的影響。

這項交易包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。花旗銀行目前在台灣有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。截至2021年9月30日止，花旗台灣區消金業務盈利性資產規模約新台幣4219億元，總存款金額約新台幣3140億元，其中超過70%屬於穩定且低成本的存款。

星展集團也表示，計畫繼續任用花旗台灣區消費金融業務全部約3500名員工。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，儘管受到疫情衝擊，相信亞洲長期成長趨勢不變。星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購，在幾個核心市場有效擴大營運規模，本次併購也不例外。花旗台灣區消金業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新幣2.5億元的淨利。整併完成後，星展銀行台灣將躍升為台灣名列前茅的銀行。

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，花旗台灣的消金業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行高度互補。相信未來能發揮雙方特長、展現綜效，並透過星展的數位領先優勢，為客戶帶來更多優質的消費金融產品與服務。本次併購不僅是星展在台發展的重要里程碑，更再次落實星展深耕台灣市場的承諾，很期待花旗銀行消費金融業務的員工加入星展的大家庭。

花旗銀行表示，這次出售不包含企業金融業務，花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。

花旗亞太區執行長Peter Babej 表示，很高興與星展攜手合作，星展是首屈一指的金融機構並且有策略地在台灣拓展消費金融市場，有信心這將會為我們的客戶與員工提供絕佳的機會。對於花旗而言，此次交易將使花旗能夠將資源聚焦於花旗的核心和競爭優勢，並專注於遍布全球的企業金融業務。台灣是花旗優先發展的市場，將持續投資，以支持在台灣的企業機構客戶。

花旗銀行台灣區董事長莫兆鴻表示，這個交易對客戶、員工及公司是正面的結果。過程中極力確保星展銀行延續相關員工的聘僱合約跟勞動條件，同時確保客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務。花旗會與買家攜手合作，善盡與員工溝通的職責，尋找雙赢結果。花旗在台灣深耕57年，營運表現成功亮眼，在台灣為700多家跨國公司、1600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。

這項交易完成後，花旗預計將釋出大約 8億美元的有形普通股權益資本。花旗集團在去年4月宣佈退出在亞洲、歐洲、中東和非洲 共13 個市場的消費金融業務，預期可釋出大約 70 億美元的有形普通股權益資本。