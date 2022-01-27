台新釋股彰銀與財部和解？ 台新：處分持股未得到協助

有媒體報導，經過法院調解，財政部將協助買回台新金手中的彰銀持股。台新金今晚表示，調解程序是最高法院給予雙方終局解決紛爭的機會，與台新金之前向金管會承諾於6年內處分彰銀持股屬於不相同的事，絕非財政部所聲稱，其參與調解是為協助台新金處分彰銀持股。

台新金今晚表示，台新金與財政部間彰銀爭訟案迄今已7年，這期間台新金雖獲得各審級法院一致確認，台新金與財政部契約關係存在，但為表達解決訟爭最大誠意，並回應最高法院息訟止議的提議與努力，台新金接受與財政部進行調解。

台新金表示，調解程序是最高法院給予雙方終局解決紛爭的機會，與台新金之前向金管會承諾於6年內處分彰銀持股，是屬不相同的事，絕非財政部所聲稱其參與調解是為協助台新金控處分彰銀持股，台新金也從未表示如財政部新聞稿所載的「出售彰銀股份是『財政部之義務』。」

針對處分彰銀持股進度，台新金也表示，日前已積極規劃處分彰銀持股不同工具，包括可交換特別股、可交換公司債及現股處分等，截至2022年1月27日，已處分2億股，一切都按規劃執行對金管會的承諾，「迄今尚未得到財政部的協助。」

台新金指出，2020年8月行政院院長蘇貞昌對外宣示「讓台新不吃虧退場」，台新金對於蘇貞昌裁示謹致謝忱。但台新金是一家上市公司，基於對股東的責任，出售彰銀股票資產的價格計算，必須有合理的論理基礎，期望與財政部以公平合理的價格處分彰銀持股。

台新金也表示，台新一向本著最大誠意解決彰銀爭端，並盡力提出合理可行的方案。雙方當事人本其立場於調解庭中的任何想法，均可透過調解平台互相交流，但相關參與主體均應善盡保密義務，雙方才能有進一步的協商空間，也可避免有影響股市交易之虞。籲請參加調解各方切勿將調解過程及內容對外揭露，以免妨礙後續調解進行，甚至對股市產生不當影響。