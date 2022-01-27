台新金發表五點聲明 澄清彰銀案調解程序之媒體報導

台新金控（2887）今(27)日晚間發表五點聲明，澄清彰銀案調解程序之媒體報導。全文如下：

二、台新金控日前已積極規劃處分彰銀（2801）持股之不同工具，包括可交換特別股、可交換公司債及現股處分等，截至2022年1月27日，業已處分2億股，一切均按規劃執行對金管會之承諾，迄今尚未得到財政部之協助。

三、2020年8月承蒙行政院蘇院長對外宣示「讓台新不吃虧退場」，台新金控對於蘇院長之裁示謹致謝忱。惟台新金控為一上市公司，基於對股東的責任，出售彰銀股票資產之價格計算必須有合理之論理基礎，並期與財政部以公平合理之價格處分彰銀持股。

四、台新金控一向本諸最大誠意解決彰銀爭端，並勠力提出合理可行之方案。雙方當事人本其立場於調解庭中之任何想法，均可透過調解平台互相交流，但相關參與主體均應善盡保密義務，雙方始有進一步之協商空間，亦可避免有影響股市交易之虞。

五、爰此，籲請參加調解之各方本諸誠信進行調解，切勿將調解過程及內容對外揭露，以免妨礙後續調解之進行，甚至對股市產生不當影響。尤請外界停止臆測，勿遭不正確或不完整之訊息誤導，是所至盼。