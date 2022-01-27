金管會送大禮！准券商期貨投信業赴大陸設子公司

金管會送券商期貨業新年大禮，晚間宣布修改「兩岸證券往來許可辦法」開放券商、期貨、投信業從目前僅准赴陸參股，擴大到可赴陸設子公司，以金管會要求資格要件，共有36家業者符合申請門檻，其中券商合規15家最多、期貨商有12家、投信也有9家。

證期局副局長蔡麗玲說，開放業者赴陸設子公司有三大原因，一是就業者經營策略或風控上而言，設子公司自主性高；二是，大陸已開放外資准設子公司，給業者多個選擇；三是，設子公司可控制經營風險、減少不確定性，有利業者提升競爭力。

她說，此草案須預告30天，2月底完成後再送行政院做跨部會協商，希望今年6月底能放行，讓業者申請。

目前共有6家證券期貨投信業者赴陸參股，包括統一證（2855）、康和期貨、及富邦投信、元大投信、國泰投信、永豐投信等四家投信業者。

蔡麗玲說，這6家業者因參股投資持股比限50%，對被投資公司不具經營主導權、不利風險控管，開放設子公司後，這6家若符合設子公司要件，也可赴陸設子公司。

為讓券商期貨業者可在變局中控制經營風險、減少不確定性、提升整體競爭力，金管會參採在券商和投信顧兩大公會的建議，修改「兩岸證券往來辦法」，准許券商期貨和投信業者可赴陸設子公司。

依金管會草案，券商期貨和投信赴陸設子公司資格條件，都有淨值、守法性、資本適足率且具備國際證券、期貨經驗等四大要求。

其中淨值要求部分，券商需超過100億元、近一年資本適足率高於200%，符合者有15家券商；期貨淨值超過10億元、近一年每月調整後淨資本額比率達40%，投信淨值高於15億元，期貨合規者有12家、投信有9家。

蔡麗玲也強調，依現行規定，業者赴大陸投資，本來就需要跟其他轉投資合計(如赴亞洲等海外布局)，以業者淨值40%為限，也就是說，業者赴陸參股、或設子公司都須計入這40%限額內，已有額度做控管。