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「花」落星展若成真 金管會是准是駁要看這點

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
花旗銀在台消金出售案，根據媒體消息，傳出已經在今（27）日早上與星展銀簽約，但對於這項消息，星展銀強調市場傳聞不予回應，花旗銀則未有回應。圖/資料照片
花旗銀在台消金出售案，根據媒體消息，傳出已經在今（27）日早上與星展銀簽約，但對於這項消息，星展銀強調市場傳聞不予回應，花旗銀則未有回應。圖/資料照片

花旗銀在台消金出售案，根據媒體消息，傳出已經在今（27）日早上與星展銀簽約，正式花落星展，並將在明天早上8點對外公布。對於這項消息，星展銀強調市場傳聞不予回應，花旗銀則未有回應。

但據知情人士指出，的確先前就聽說，這兩天會宣布花旗銀與星展銀的好消息，既然不是今天，明天公布的機率的確增加。據了解，這也是買賣雙方的認可，希望在農曆年前將婚事喜訊對外公布敲定。

對於此次併購消息，花旗內部曾有聽聞，但沒有獲得公司具體證實，而星展則是保密到家，至今日晚上，仍不願意回應任何市場傳聞。

星展銀台灣總經理林鑫川在1月原本要公開露面，與媒體相會面，但因故暫停，當時市場就傳出，可能是星展與花旗有進一步的好消息將傳出。

在花旗在台消金案要出售之時，就傳出星展態度最積極，與過去星展銀曾經收購澳盛銀在台消金業務的成功前例有關，這也是星展銀在台灣能一舉超越其他外銀子行的重要關鍵，傳出星展鴨子划水，並未放棄任何機會。

但目前花旗銀在台消金業務，要嫁給星展銀，還有最後一哩路要走，昨（26）日召開的第二次勞資協商會議，仍沒有結果，雖然傳出買家星展銀願意保障員工三年的工作權，但對於優離優退以及年資結算，花旗此次提出的條件，被認為是「奈米級微調」，被認為沒有任何誠意。

雖然花旗這方提出會再積極與買家協商，但金管會已經發函，希望花旗與工會針對勞工安置機會、密約補償提出妥善協商，但假設沒有妥善協商，金管會將把這個合併案准駁權當作參考的重要依據。

而今（27）日，金管會否準國票金與安泰銀的100％股份轉換案，也代表金管會在併購案的考量，假設牽涉有爭議空間，包括員工安置計畫，都有可能列為准駁權的重要參考。

花旗 金管會 併購

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