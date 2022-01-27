星展併花旗傳今已簽約 星展銀行回應了

花旗（台灣）銀行消費金融業務確定「花」落星展銀行？市場今（27）日再度傳出消息，花旗（台灣）銀行出售在台消費金融業務，已於今日與星展銀行正式簽約，預計明早8時正式對外宣布併購案；對此，星展銀行今日晚間回應，「對於市場傳言，不予回應」。

花旗內部人則表示，的確是聽說這兩天會公布，但目前星展花旗不能確認這個消息，都強調市場傳聞不予回應。

華爾街日報先前報導，花旗集團將以20億美元左右的價格，把台灣消金部門出售給星展銀行（DBS），且本月底前就會正式宣布。

彭博資訊則指出，花旗正就出售其中國大陸境內的消費者業務，與台灣富邦金控展開深入協商，且富邦金出價高於競爭對手，已成為最有可能的買家。但這些消息均未獲得證實。

美商花旗集團去年4月宣布，欲出售海外13個市場消金業務，其中，花旗台灣消金的賣價估計高達五、六百億元；中國大陸部分，因花旗銀行在中國大陸消金業務並不賺錢，資產低於負債，出價將低於台灣消金業務。