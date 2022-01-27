影／肥貓董事名單曝 宏達電2020虧59億董事平均領423萬

證交所今(27)日公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的名單，國內共有93家上市公司2020年稅後虧損，董事照領薪酬。其中，最近靠著炒熱元宇宙話題，成為投資人焦點的宏達電，董事平均酬金最高達423萬元，不過該年宏達電卻大虧59億。台開與大同則以332萬以及219萬，分別位居第二與第三名。第四與第五名的達運與州巧也都有百萬以上。

宏達電近期靠著元宇宙熱潮成為投資人目光焦點。去年10月發表新款VR眼鏡VIVE Flow後，抬升宏達電股價翻倍。台灣金融培訓協會理事長林昌興表示，宏達電成功搭上元宇宙熱潮，即便仍處於虧損狀態，卻讓股民感受到公司出現轉機。宏達電董事酬金雖高，不過相較於台開與大同就相對合理。

不過公司營運不佳，公司虧錢仍發放高額酬金，多少會影響外界觀感。林昌興指出，台開過去疑似發生財務糾紛，加上股價表現不佳，董事酬金卻高達332萬，就是股民較無法接受的。

證交法規定，上市櫃公司必須成立薪酬委員會，訂定董事、經理人合理的薪資報酬。林昌興提到，薪酬委員會的透明與公開非常重要，也是近年金管會力推的政策。他也補充，其實董事酬金的多寡只是其次，管理階層能不能永續經營公司帶來穩定獲利，才是股民真正在意的事。