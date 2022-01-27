比特幣ATM業者須做防洗錢聲明 只有1家完成

國內北、中、南出現逾20台的比特幣ATM（稱為BTM)，金管會銀行局局長莊琇媛表示，目前有1家業者設置的1台BTM已完成洗錢防制法令遵循聲明程序，因難掌握BTM業者的負責人資料，呼籲其餘設置BTM的業者主動向金管會提出洗錢防制法令遵循的聲明。

聯合報數位版日前專題報導國內比特幣ATM的狀況，莊琇媛當時在報導中回應，將針對有設立BTM但之前沒有做遵循洗錢防制聲明的業者，或設立的BTM機器卻沒有做身份確認機制者，要求業者全面做遵循洗錢防制聲明。

莊琇媛今表示，目前知道國內24台BTM，其中1台是現代財富科技公司(MaiCoin)設置，只有這家有完成洗錢防制法令遵循聲明程序。銀行局官員到台北、桃園、台中訪查，過程中有掌握3家設置BTM業者的資料，但大部份機台因為不確定負責人，因此特別呼籲設置BTM的業者主動向金管會提出洗錢防制法令遵循的聲明。

莊琇媛指出，要有負責人的資料，才有辦法通知請業者提出遵循洗錢防制聲明，但這有賴法務部或檢調單位跨部會幫忙，因法務部或檢調單位可能在偵查相關詐騙案或可疑交易時也許會接觸到負責人。因此現行是用呼籲的方式，提醒BTM業者主動向金管會提出洗錢防制法令遵循聲明。

莊琇媛也表示，對於未提出聲明而持續以BTM機台提供服務的業者，金管會將依洗錢防制法第6條第4項規定，對個別業者限期令其改善，屆期未改善者，得處50萬元以上1000萬元以下罰鍰。

此外，金管會日前要求國內虛擬貨幣平台業者也都要提出洗錢防制法令遵循聲明。莊琇媛表示，截至去年11月30日為止，有16家業者提出洗錢防制法令遵循的聲明，其中已完成聲明程序的業者有3家，分別是現代財富科技公司(MaiCoin)、王牌數位創新公司（ACE交易所）、跨鏈科技公司（CHAINSS）。MaiCoin、ACE交易所是國內虛擬貨幣交易平台前3大，前3大的另一家幣託（Bito）還未完成程序。

莊琇媛表示，另外13家業者目前給予補件期限是到2月中，到2月中如果還沒有補件，依照洗錢防制法規定會要求限期改善，如果業者完全沒有補件的意願，將依洗錢防制法處理。

金管會強調，完成洗錢防制法令遵循聲明的業者，代表其負有執行洗錢防制法及防制洗錢措施的義務，包括確認平台用戶身分，向法務部調查局申報可疑交易等，但不代表業者所從事的虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式的認可。

同時，金管會今也發函給各銀行，請銀行要辨識客戶是否虛擬貨幣平台業者，及是否已向金管會完成洗錢防制法令遵循的聲明。若平台業者拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，銀行可以依法婉拒建立業務關係或交易。