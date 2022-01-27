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全台24台比特幣ATM 金管會掌握三業者

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，16家虛擬平台業者須提出洗錢防制法遵聲明，包括現代財富科技（MaiCoin）、王牌數位資產交易所（ACE）、及跨鏈交易所（chainss）等3家已完成聲明。情境示意圖。圖／Ingimage
據金管會統計，16家虛擬平台業者須提出洗錢防制法遵聲明，包括現代財富科技（MaiCoin）、王牌數位資產交易所（ACE）、及跨鏈交易所（chainss）等3家已完成聲明。情境示意圖。圖／Ingimage

全台有24台比特幣ATM（簡稱BTM），金管會進行台北、桃園、台中訪查後，有7個據點設有機台，銀行局長莊琇媛說，已掌握3家設BTM的業主，請他們依洗錢防制規範提出法遵聲明，其他尚未掌握的負責人，會請法務部或檢調協助提供資料後再做通知。

莊琇媛說，這24台BTM中，有其中一台是現代財富科技（MaiCoin）所設，MaiCoin也剛好完成法遵聲明，算是合規，其餘有些尚未掌握者，等掌握後會再發文通知，也呼籲其他業主盡速提出法遵聲明。

據金管會統計，16家虛擬平台業者須提出洗錢防制法遵聲明，包括現代財富科技（MaiCoin）、王牌數位資產交易所（ACE）、及跨鏈交易所（chainss）等3家已完成聲明。

莊琇媛說，其餘13家業者須在2022年農曆年後、約2月中提出補正，若完全沒有補正，就是依法處最高1,000萬元罰鍰。

目前市場三大虛擬貨幣交易平台業者：現代財富科技（MaiCoin）、王牌數位資產交易所（ACE）、及幣託（Bito Pro），其中僅剩幣託尚未完成。

莊琇媛強調，完成洗錢防制法遵聲明者，代表負有執行洗錢防制法及依該法所定的防制洗錢措施的義務，包括確認平台用戶身分、向法務部申報可疑交易等，但不代表該業者的虛擬通貨活動是經金管會認可。

換言之，這份法遵聲明僅做反洗錢揭露用途，這3家通過不代表金管會對這些業者的業務「掛保證」。

洗錢防制法 金管會 比特幣 ATM

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