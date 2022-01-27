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緯穎向緯創取得墨國不動產使用權資產

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

雲端伺服器大廠緯穎（6669） 今（27）日公告，代子公司Wiwynn Mexico S.A. de C.V.公告，本公司向緯創（3231）墨西哥（Wistron Mexico）取得位於墨西哥奇瓦瓦州華雷斯城建物的使用權資產。

緯穎表示，交易單位數量為450平方公尺，每單位價格為每平方公尺/每月4.16美元，租金總金額為21.15萬美元，取得或處分之具體目的或用途為因應本公司未來營運所需。

緯穎過去廠房都是與集團企業承租、共用，包含向緯創承租墨西哥廠。該公司去年股東會宣布將在馬來西亞設立後端組裝廠，副董事長暨執行長洪麗甯表示，這是緯穎首次設立自有廠房，具有策略上象徵意義。據悉，大馬廠上個月才剛動工，預估將在2023年初啟用。至於在南科廠的部分，待關係企業啟碁（6285）的新廠建置完成、搬遷後，預計最快可能要到2023年初後才能進一步擴增產線。

緯穎去年營收改寫新高，展望今年，洪麗甯日前表示，美系四大雲端服務商等全球雲服務業者資本支出將突破千億美元，今年雲端需求續看增。

雲端服務 墨西哥 緯創

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