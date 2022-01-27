北富銀通過ISO 22301驗證 首家民營銀行獲頒BSI證書

台北富邦銀行今(27)日獲得國際最具公信力之標準制定機構「英國標準協會（The British Standards Institution,BSI）」審核通過「ISO 22301驗證」，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書，北富銀資訊長蕭明輝代表領證。

北富銀表示，受新冠肺炎疫情衝擊，許多企業都感受到營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)的重要性，金融業營運能否持續，不僅關係到整體金融秩序穩定，更將直接影響民眾日常生活及各行各業的經營。北富銀向以保障客戶權益為使命，各項業務營運皆嚴格遵循主管機關規範，為了提升服務品質及強化公平待客的底蘊，更於去年4月開始導入ISO 22301標準，對營運持續管理系統進行全面檢視及優化工程，歷時9個月的嚴謹檢核，順利通過BSI驗證，成為台灣首家獲得「ISO 22301」國際證書的民營銀行，證明北富銀穩定的營運能力已獲得國際認可。

BSI說明，ISO 22301主要是從企業的「關鍵營運流程」、「風險評估」及「營運衝擊分析」等面向來檢視營運持續管理系統的完整性。北富銀以國際標準作為框架，因應各項重大災害制訂了完善的辦法並設置緊急應變小組、第二備援辦公室等具體舉措，深入評估可能的資訊服務中斷風險情境，檢視及強化自身應變復原能力，確保發生災害時可維持業務運作，從規劃到執行等各層面皆符合國際標準。

此外，北富銀重點加強內部宣導及教育訓練，將防災觀念納入新人培訓課程中，並運用實際演練確保資訊基礎設施、人員與系統等重要資源的持續性，有效降低作業中斷機率，這種以實作建構企業營運持續DNA的做法，相當值得產業借鑒。

以新冠肺炎為例，在全台疫情初起時，北富銀第一時間就啟動應變機制，不僅在分行施行實聯制、加強防護措施、提高消毒清潔頻率達三倍以上，內勤員工也實施彈性上班、居家辦公等管理機制，並持續宣導最新防疫知識及提供紓困及數位金融服務優惠，協助大眾降低外出傳染風險，全方位提升對客戶及同仁的保障，增進金融服務穩定性。

北富銀強調，獲得國際驗證只是開始，近年來「黑天鵝」、「灰犀牛」等風險事件陸續發生，對金融業的營運持續管理帶來嚴峻挑戰。北富銀將深自惕勵，不斷精益求精，因應內外環境變化及新興風險持續優化營運能力，成為最值得大眾信賴的金融首選品牌。