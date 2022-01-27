正妹去台新開戶行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

一名女網友日前在Dcard投訴，她22日去銀行的板橋分行開戶，開戶後馬上有保全用電話加LINE想認識她，才發現是行員私自給保全電話，立刻向總行申訴。金管會今透露，此案是台新銀行，台新銀已解僱該行員，也將向保全公司追究責任，金管會將依規定做後續處理。

銀行局副局長林志吉表示，現行金融法規與個資法已有就銀行持有客戶資料必須進行保密，銀行也要採行適當的安全措施，針對這次台新銀行的缺失，台新銀已向金管會通報重大偶發。

據台新銀行向金管會說明，這位保全人員已被調離職務，不會到銀行擔任保全人員。針對行員法遵意識薄弱、違反台新銀員工守則，台新銀也向金管會表示，已終止跟該行員的僱傭契約，將強化人員訓練，後續也會依照保全公司合約向保全公司追究責任。

是否開罰？林志吉表示，金管會將看台新銀行處理的情形依規定做處理，也要求台新銀行必須要積極跟客戶協處，並避免客戶個資被不當使用。