中信投信獲最佳零售基金、最佳ETF管理雙料殊榮

中信投信近年積極發行優質商品，成績受國際專業資產管理評比機構的肯定。2022一開年即獲得亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）評選為「台灣最佳零售基金公司」（Best Retail Fund House）及「台灣最佳ETF管理公司」（ETF Manager of The Year）兩項大獎。在此之前，中信投信更為連續二年獲頒AAM最佳投資人教育獎（Best Investor Education）。

中信投信於2012年11月成為中信金控一份子，2018年中初踏入指數股票型基金(ETF)投資領域，不到四年期間發行超過18檔股債型ETF及越南機會、科技趨勢多重等基金，產品創新多元。2021年中信投信更一口氣推出六檔ETF，包含台灣首兩檔ESG概念之債券ETF（中信ESG投資級債ETF、中信低碳新興債ETF）、首檔陸股高股息型ETF（中信中國高股息ETF）、首檔半導體ETF（中信關鍵半導體ETF）及元宇宙概念的科技趨勢多重資產基金等，可視為去年開發新品相對積極的資產管理公司；其中，尤以ETF成績相對出色，根據CMoney統計，不僅ETF受益人數年成長超過1600%，資產管理規模上揚逾20%，且由於中信中國高股息ETF受投資人青睞，中信投信後發先至，一躍成為陸股ETF資產管理規模最大的投信。

中信投信總經理張浴澤表示，中信投信向來將投資人的需求放在首位，將永續概念納入指數編製原則是為了降低非財務面風險；高股息類產品則是為了滿足低利時代，眾多屆退族對於穩定現金流的剛需；台股ETF則提供投資人多元的投資策略。值得一提的是，甫上市的中信電池及儲能ETF更是精準鎖定電動車最核心的電池製作供應鏈及能源轉型帶來儲能設備雙產業，提供投資人掌握長期投資的契機。此外，獲獎也是對公司所有同仁過去數年努力的肯定，未來中信投信將持續努力，多方拓展投資觸角。

除了規模、受益人的增長，對投資人教育的深入付出也是獲獎主因之一。中信投信為推廣投資風潮，自2019年起深入全台鄉鎮舉行投資分享會，2020年疫情爆發後改採線上直播，後續更翻新形式，從原本類似單人演講，改造成主持人與來賓對談的「脫口秀」，也就是目前每周二晚間於中國信託投信YouTube頻道上舉行的「周二 Fund愛講」，希望能將艱澀的市場分析，以深入淺出、幽默風趣的方式，與投資人一起寓教於樂。

中信投信總經理張浴澤強調，投資市場一日瞬變，透過基金及ETF做好資產配置，有助資產穩健滋長。展望未來，中信投信將秉持初衷，持續開發創新產品，推廣理財知識，以期幫助投資人早一步邁向財務自由。