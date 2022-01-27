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年前震撼彈！國票金併安泰銀告吹 金管會四理由駁回

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

國票金（2889）併購安泰銀（2849）一案，金管會晚間提出四大理由，「應予緩議」，銀行局長莊琇媛說，這就是「否准」。

她說，此併購案最後「應予緩議」，主要考量是認為國票金要併購安泰銀，因為在整個過程中，發現公司股東和董事支持度不夠，把安泰銀併入，對安泰銀業務健全經營和法定義務，無法達成且此過程有四大疑慮。

包括財務健全性、資金來源、併購綜效和員工安置計畫也沒協商妥適，基於此理由，此案子應予緩議。

她說，所謂應予緩議，就是國票金需要把這些疑慮解除後，重新送件，這就算是「否准」。

首先是財務健全性：金控支持子公司財務健全，此股份轉換後，國票金有兩個需要高度資本支持，包括安泰銀和樂天銀行，都要需耗費資本，若要維持子公司穩健經營，需要增資需求，因為股東這些爭議，是否可以履行增資，維持母子公司財務健全性。

二是資金來源，現金增資和特別股，金管會認為這普通股是公司資本最重要成分，相關籌資行為會影響股權結構，現增需要洽特定人認購很高，根據國票金規劃，特定人可達到26%，顯示現增來源不確定，會影響股權結構穩定。

三是金控綜效：金控要併購希望達到綜效，母金控需要充分整合母子公司資源且妥適分配，但資源整合分配都有賴董事會意見支持和共識才可發展策略。

但董事有過半沒有支持，且有訴訟，後續是否可以整合資源發揮綜效有疑慮。

四是，金融機構服務順暢，國票金就勞資雙方就員工安置計畫是否達成共識，從董事會就未來協商計畫是否可以充分支持，也沒有詳細說明也沒提出因應對策，這是我們疑慮。

莊琇媛說，把國票金疑慮解決，暫不受理，若可以解決此疑慮，可以重新送申請案 。

她說，此案有疑慮，無法給予核准的原因，若國票金可以解決這些疑慮，還是改善這些疑慮，還是可以提出申請，最後核准權限還是在金管會。

國票金 安泰銀 併購

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