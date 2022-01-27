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駁高層施壓 財政部：依法院調解建議 協助台新金釋股

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
財政部呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解。圖／本報資料照片
財政部呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解。圖／本報資料照片

財政部表示，在最高法院建議下，彰銀經營權的官司之爭，雙方同意由最高法院進行調解，由財政部協助尋找潛在買家，買回台新金手中的彰銀持股，但承接價格等條件雙方仍各有堅持。財政部盼達成調解，解決長期爭議，呼籲調解過程中雙方勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解。

財政部表示，彰銀經營權爭議案於最高法院審理中，台新金控原承諾金管會，將在一定期間內釋出全數彰銀股權。財政部為解決爭議，接受最高法院調解建議，基於協助立場，積極洽商潛在買方承接台新金控轉讓的彰銀股權，並就承受價格及數量等，研提務實可行方案，期達成調解，解決雙方長期的爭議，已充分展現財政部的善意及努力。

財政部表示，調解過程均秉最大誠意及善意，遵照調解委員指示，積極研提可行方案，但和解條件如價格、數量等，仍宜符合交易實務、市場行情，並考量潛在買方承接能量，以公平、合理，且可受公評之條件辦理。

報載調解雙方達成多數共識，及所謂執政高層希望儘快和解落幕，因此財政部有壓力一節，財政部說明，目前該案仍在最高法院調解中，財政部未感受到任何壓力，關於報載的價格和數量，並未定案，財政部願意在調解委員下秉持善意協助台新金控釋股，但最後仍要考量潛在投資人意願辦理。

財政部呼籲，目前正遵循最高法院調解程序，在調解過程中，請雙方共同尊重調解委員職權，勿再對外出現任何調解中資訊，避免造成誤解，且建議台新金控仍需履行其對金管會承諾，方有機會促成本案圓滿落幕。

台新金控 財政部 彰銀

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