南山產品責任險 協助餐飲業者轉嫁食安風險

南山產險今(27)日表示，疫情再次升溫，餐廳提供外帶、外送服務已成常態。許多人以為，投保了公共意外責任保險並加保食品中毒附加條款，就可轉嫁食品不潔或出問題的風險，但其實，公共意外責任保險的保障範圍僅限營業處所內，並不保障外帶餐飲所導致的食物中毒風險。

南山產物提醒，務必要投保產品責任保險，才能將內用、外帶食品的風險一併納入保障範圍。

產品責任保險和公共意外責任險的差別，主要在於產品責任保險是保障因產品缺陷，例如因食材汙染導致顧客食物中毒、外帶包裝設計不良導致顧客受傷，或使用說明未標示清楚導致意外發生等風險而需負擔賠償責任。

公共意外責任險是保障在營業處所內發生意外事故，導致第三人體傷或財物損失，依法應負的賠償責任。建議餐飲業者要同時投保產品責任保險和公共意外責任險，打造完整的風險防護網，確保營運不受一時的疏忽或意外而蒙受損失。

南山產險表示，投保產品責任保險已經成為餐飲業強制性的保險。根據衛生福利部《食品安全衛生管理法》授權訂定之《食品業者投保產品責任保險》規定，具有商業登記、公司登記或工廠登記之餐飲業者都應投保產品責任保險，若未依規定投保產品責任保險，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

餐飲業者投保產品責任保險，既是因應法規要求，更是保障自身權益，尤其在疫情期間，才能有效轉嫁賠償風險並減少爭議事端。

若欲了解產品責任保險相關資訊，可洽詢南山業務員或至南山產物官網查詢，或電洽客服專線0800-020-060轉2。