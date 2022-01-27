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上海商銀智慧財產管理制度 再次通過TIPS A級認證

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
上海商銀智慧財產管理制度獲TIPS A級認證，24日由經濟部工業局主任秘書周崇斌(左)頒發證書給上海商銀資深副總經理彭國貴(右)。圖/上海商銀提供
上海商銀智慧財產管理制度獲TIPS A級認證，24日由經濟部工業局主任秘書周崇斌(左)頒發證書給上海商銀資深副總經理彭國貴(右)。圖/上海商銀提供

上海商銀（5876）強化公司治理，已建置完善的智慧財產管理制度，連續二年通過經濟部工業局「台灣智慧財產管理規範(TIPS ) A級」認證。24日經濟部工業局舉辦「台灣智慧財產管理制度(TIPS)」授證典禮，由該局主任秘書周崇斌頒發證書給上海商銀資深副總經理彭國貴。

上海商銀擁有107年的歷史，文化底蘊深厚，以「服務社會、輔助工商實業、發展國際貿易」為經營宗旨，近年來持續推展環境、社會與公司治理，並積極培育金融專業人才，藉由強化智慧財產管理制度，提升智慧財產管理績效，進而創造競爭優勢。

上海商銀表示，為因應新興科技創新及強化智慧財產管理，自前(2020)年起以發展智慧財產、尊重他人智慧財產及不侵害他人智慧財產為核心理念，透過「計畫、執行、檢查、行動」(PDCA)之管理循環模式，建立智慧財產管理制度，於前(2020)年首次通過TIPS A級認證，並於去(2021)年底再次通過TIPS A級認證，未來將經由「智慧財產管理計畫」，優化智慧財產管理政策及治理架構，並以短、中、長期智慧財產管理目標，提升並管理智慧財產之研發、維護與運用。

上海商銀秉持「溫心、輕鬆、尊重」的服務理念，提供客戶所需的金融產品與服務，以「數位永續、人才優先」持續研發金融產品專利，並強化智慧財產管理，同時從ESG之環境永續、社會公益、客戶權益、責任金融、員工照顧、公司治理等六大面向，創造永續價值。

上海商銀 工業局

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