善用年終 保誠人壽提醒三明治族選擇適切商品

英國保誠人壽今(27)日表示，認真打拼了一年，每年此時大家最期待的就是年終獎金的入帳，尤其對於身兼照顧家庭責任的三明治族群來說，年終獎金的挹注可說是家庭理財中相當重要的關鍵。

相較於安排旅遊或添購物品，對於有資金規畫需求的三明治族來說，將年終獎金運用於規劃保險保障及理財是更必要的安排。

從保誠人壽的調查中可以發現，受訪者的理財規畫重心分別為：累積財富規畫(59.1%)、退休金規畫(51.3%)、醫療費用規畫(44.3%)、子女教育金規畫(23.3%)，及資產傳承規畫(15.1%)；近七成的家長在準備未來需要運用的資金時，偏好低風險的金融工具，如定存儲蓄或保險商品。

保誠人壽深知三明治族的需求，建議在運用年終獎金規劃保險時，應考量自己及家庭的經濟狀況，選擇真正適合自己和家人需求的商品。

同樣是三明治族，因應人生不同階段或是可用資金的多寡，及不同的人生目標，在保險商品的選擇和規畫上就會有不一樣的考量。例如：因應將來子女出國留學準備，需要考量具備外幣選項及資金的彈性運用；若是為將來退休養老金準備，就要考量兼顧保障與資產累積的保險商品。

保誠人壽建議民眾評估現有資金的多寡、資金入帳的時間點、可運用的現金流，以及將來需要的保險保障或是不同規畫等，選擇不同繳付年期、不同給付年期、不同幣別的保險商品。

以保誠人壽為例，因應消費者不同的需求提供多元化商品，如：台外幣分紅保險商品其特色分擔風險紅利共享，滿足客戶在保障與理財規劃的需求；各種台外幣投資型保險商品，以多元幣別、多元投資標的、多元年期選擇，讓客戶可以選擇最適切的資金規畫與運用。

另外，因應新冠肺炎的影響，許多人也會想在此時為自己及家人多加一點保障，這時可以考量結合保障與特殊功能的商品，例如：涵蓋生存保險金、法定傳染病保障、祝壽保險金及身故保障的保誠人壽三享樂活終身保險，或是同時囊括法定傳染病、重大疾病、住院醫療三重防護一次到位的保誠人壽醫吉御守一年期住院醫療健康保險，都是消費者可以評估選擇的商品。

保誠人壽表示，隨著消費者自主意識抬頭，民眾渴望掌握幸福主動權，保誠人壽將持續秉持著以客為本的精神，致力於提供更多符合客戶需求的商品與服務，以實現客戶人生最大價值為宗旨，做為客戶人生風險的最佳夥伴，幫助客戶邁向幸福人生。