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永豐金深化公司治理量能 再獲經部智慧財產管理A級驗證

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

經濟部工業局於24日舉行台灣智慧財產管理制度(TIPS)授證典禮，永豐金控再次獲頒A級驗證，顯現永豐金控持續完善智慧財產管理制度，融合ISO 9001：2000品質管理系統，屢次獲得政府肯定。

經濟部工業局委由資策會科技法律研究所推動台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）驗證，永豐金控運用新興技術研發創新更細緻且便利的金融服務，強化與客戶互動的精確程度，提升個人化的服務體驗，並持續精進各項智財管理制度、深化公司治理量能，為有效保護及管理金控集團辛苦研發成果，於2020年首次申請TIPS驗證即獲得A級驗證，為首家全公司通過TIPS驗證之金控公司。

智財管理已納入「上市上櫃公司治理實務守則」及「公司治理評鑑」，永豐金控朱士廷總經理表示，為持續發展數位應用，並確保對專利之有效管理及加強對商標之管理，永豐金控於2021年9月，再度提出TIPS(2016年版)A級驗證申請(擴大驗證標的包括專利及商標)，並順利通過驗證。

永豐金控自2007年起就已進行商標申請、保護並逐步申請商標註冊管理，且於2016年及2018年，分別配合企業內部網站之發展，及因應集團業務發展策略，就各項主識別標示、文字與圖文之商標進行更完整之註冊布局。因應海內外市場之業務拓展，除台灣外更積極拓展海外金融版圖，亦布局於中國大陸、香港、澳門、英國及越南等國，同時定期檢視現有商標之使用頻率及狀況，調整維護策略，以有效進行商標管理。

朱士廷指出，2021年度為強化商標管理，提升同仁管理意識，除專利外，更擴大智慧財產管理制度驗證範圍，將商標納入管理標的，亦順利通過資策會審查。永豐金控為使研發之新商品服務持續妥善管理、維護與運用，訂定智慧財產管理政策及目標，並建立智慧財產權取得、保護、運用與維護之管理流程，全面向推動機密文件管理措施，且提供全公司員工健全智慧財教育訓練，設置專責單位辦理智慧財產諮詢及爭議處理機制，以完善智慧財產管理。

永豐金控 商標

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