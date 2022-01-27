Visa聚焦2022五大支付趨勢 感應支付、先買後付繼續夯

疫情改變人們支付習慣，Visa發現現今電子商務消費規模（不含旅遊）已達2019疫情前的1.5倍，且近六成的消費者認為支付習慣已永遠改變。生活轉移至線上的趨勢同時加速了數位支付發展。簽帳支付金額在過去一年更成長了兩成，這在全球各地都可見相同趨勢，顯示數位支付在發展中與已開發國家都迅速發展。

Visa觀察2022年值得關注的五大支付趨勢：

趨勢一，感應支付興起；即便許多商務場景在過去幾年已轉往線上，人們仍會在實體通路消費。全球超過七成的實體交易皆為感應支付，超過70個國家與地區的感應支付滲透率高於五成。Visa最新「消費者支付態度調查3.0」顯示，感應支付在台灣和香港最受消費者愛用，在台灣有超過五成消費者表示愛用，包含感應式卡片及感應式行動支付。Visa預期這個趨勢將持續成長，因社交距離等防疫規定，消費者仍有零接觸、感應交易的需求。同時商家部署也已十分完善，超過 75% 的線下交易皆發生在支援零接觸交易的店家。

趨勢二，先買後付（BNPL）崛起；過去幾年，電商與數位支付的快速發展，也衍生出更創新、靈活的支付方式BNPL，不論是新創業者或者租賃業者的解決方案，從零售面向切入提供便利消費與彈性支付，特別能協助可能身為自營業者，或尚未累積信用分數等無卡消費者的需求。Visa調查，八成以上台灣消費者使用信用卡分期付款，使用BNPL的消費者則在一成以下，在台灣這個成熟的信用卡分期付款市場中，先買後付服務的確鎖定尚未滿足的金融族群以及使用痛點，並帶來了創新，期待其使用族群與面向的成長，同時朝向全面且流暢的支付體驗來發展，例如增加便利還款機制、還款能力評估創新等作法，以促進付責任創新與政府普惠金融遠景。

趨勢三，加密貨幣逐漸成熟；僅管加密貨幣未來扮演的角色仍尚待觀察，可以確定的是，加密貨幣未來將能運用於更多場景。Visa全球調查顯示，關注加密貨幣成人中，有過半希望銀行能提供加密貨幣產品；已擁有加密貨幣的受訪者中，近四成可能將主要銀行轉到有提供加密貨幣產品的銀行。許多央行也正在評估發行央行數位貨幣，某些市場已在進行測試或執行，如瑞典、泰國、中國等。金融機構也需要盡快擬定加密貨幣策略，幫助消費者順暢、安全地進入加密貨幣生態系。

趨勢四，B2B支付消費化；近期許多消費支付的創新都是從消費者的體驗與需求出發應運而生，而消費者對全球金融服務的期望也產生變化，消費者期望獲得更快、更數位、更透明，幾近量身訂做的體驗。B2B支付雖然聚焦企業需求，其實背後也是由這群希望現有B2B生態系也能同樣達到創新、便利、安全、速度的這群人所推動，因此Visa預期B2B支付將產生消費化的趨勢。

中小企業和商家對電子商務需求的成長，為推動安全、快速的數位支付提供助力 ；新的支付型態與網路也逐漸產生與拓展；金融科技新創也正積極開發可能重塑跨境金流的解決方案。隨著即時支付、透明度和可追蹤性被優化及整體消費者支付體驗現代化，Visa也預期將有更多優化現有B2B金流的需求。

趨勢五，銀行逐漸「開放」；開放銀行將消費者的數據所有權歸還給消費者，而透過API，開放銀行可在消費者同意的情況下，將財務數據提供給可信賴的第三方機構，並為消費者帶來更創新的金融產品與服務。

如同 B2B 支付消費化、金融機構推出符合消費者對數位資產興趣的服務、及從消費者需求衍生的先買後付等前幾項趨勢，開放銀行同樣強調「聚焦消費者需求」，讓消費者再次掌握資訊與決策權，最終目標是讓消費者的金融生活更可靠、安全、簡單，並讓金融科技新創一同參與共創。