中華電攜博辰科技 打造多元支付自助繳費服務

後疫情時代，自助繳費服務成為經營者與消費者新常態，中華電（2412）攜手博辰科技在國內地政事務所地籍謄本自動櫃員機、醫院自助批價繳費機、停車場自助繳費機(APS)等場域，建置多元支付自助繳費設備(KIOSK)。

中華電指出，多元支付平台是自助繳費智能系統的應用展現，目前合作場域包含雙北地政事務所、醫院自助批價繳費機、停車場自助繳費機(APS)等場域，以北市地籍謄本申請服務為例，導入「地籍謄本自動櫃員機」後，民眾僅需約2分鐘即可完成繳費。

另外，民眾可透過多元支付方式，選擇VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡等實體信用卡，或悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，也可利用Hami Pay、Hami Point、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、一卡通Money、Pi拍錢包、悠遊付等數位支付方式快速付款，免去現金繳費的不便，同時大幅降低場域現金維運成本。

中華電表示，隨著數位經濟發展，多元支付已成為全球發展趨勢，未來將把多元支付自助繳費設備應用觸角延伸到更多場域，例如交通運輸車站、公部門機關(戶政、地政、財稅等)、博物館、美術館、觀光工廠、展覽/會議中心、醫療診所、餐飲零售、購物中心及影城、商務及防疫旅館等。