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來花蓮東大門用台灣Pay 土銀回饋20%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
2022花蓮年貨大街開幕活動。圖/土地銀行提供
2022花蓮年貨大街開幕活動。圖/土地銀行提供

為鼓勵民眾使用無接觸行動支付工具，並創造更多的生活使用場域，土地銀行特別於花蓮東大門國際觀光夜市主辦「來花蓮東大門用台灣Pay，優惠賺起來」行銷活動，自今年1月20日起到4月30日止，只要在東大門夜市活動指定攤位及年貨大街攤位使用「台灣Pay」皆享有20%的回饋。

為大力宣傳本活動，土地銀行副總經理游麗玲親自率領電子金融部及花蓮分行同仁參加「2022花蓮年貨大街」開幕活動宣傳。　　

「2022花蓮年貨大街」是花蓮縣政府舉辦的一年一度年節活動，位於東大門夜市旁邊，透過本次的年節活動，除了營造過年熱鬧的歡樂氣氛外，可提振民間消費 ，並全力行銷優質花蓮農特產品及地方特色產品，提供民眾採買各式年貨所需。

活動開幕儀式由花蓮縣縣長徐榛蔚主持，土地銀行游副總經理也特別上台向現場民眾介紹「台灣Pay」及宣傳「來花蓮東大門用台灣Pay，優惠賺起來」行銷活動。為了鼓勵在場民眾使用「台灣Pay」，只要憑當日「台灣Pay」交易成功證明，即可兌換限量精美贈品。　　

土地銀行表示，歡迎所有民眾於活動期間至東大門夜市及年貨大街消費，共同響應「來花蓮東大門用台灣Pay，優惠賺起來」行銷活動，透過「台灣Pay」進行掃碼交易，不僅可推動疫情期間零接觸服務以阻斷病毒傳播鏈，更可以享20%回饋金購買商品及享用美食，更棒的是使用土地銀行等八大公股行庫行動支付再享有2%等值紅利點數回饋及台灣PAY轉帳免手續費的好康。

年貨大街 土地銀行 夜市

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