斷金流見效！ 銀行房貸與建融增速創新低

政府打炒房、阻卻銀行資金流向不動產市場見效。據金管會統計，2021年12月本國銀行承做房貸與建築融資餘額合計達11兆9,254億元、年增率10.33%，成長力道創2021年來單月新低，顯示資金流向不動產速度變慢。

銀行局副局長童政彰說，金管會和央行近年提出多項打炒房措施，防堵信用資源過度流向不動產貸款，觀察2021年的房貸、建融、及房貸加計建融，這三大指標的年增率都已逐月下滑。

據金管會數據，去年1月國銀房貸年增率9.09%、12月僅略增到9.29%，增速趨緩，建融年增率也從1月16.77%降到年底的13.32%、降幅最大，房貸和建融從也從年初10.99%降到10.33%，是2021年單月年增率新低。

金管會今公布2021年底本國銀行承做房貸、及建築融資餘額統計，國銀房貸餘額8兆7,624億元、年增9.29%為四個月新高；建融餘額3兆1,630億元、年增率降到13.32%是連五個月走低。

若以單月來看，12月房貸加建融餘額合計11兆9,245億元，較11月增加1,542億元，月增額創歷年單月新高，童政彰說，主因是房貸餘額增加較多所致。

他說，12月房貸增加有兩大因素，一是農曆年前交屋潮，包括整批房貸、和分戶貸款新撥款，二是下半年疫情趨緩，六都12月買賣移轉棟數也較上月增加。

銀行主管也說，房貸餘額愈墊愈高，主因是房價走高、加上民眾借一筆房貸、多只做逐月還款，銀行每月攤還金額追不上整體新增貸款，自然讓房貸餘額一路水漲船高。

該主管也說，事實上，要看政府打炒房是否有效，需看「逐月年增率」，就數據來看，去年房貸加建融的年增率的確逐月下降。

一家商仲不動產業者分析，打炒房有沒有效，須分兩層面來看，一是看房貸和建融逐月年增率，從2019年來「年增率月月飆新高」到2021年下半年首度趨緩，顯示資金流向房地產速度趨緩，從政策面來看，可說政府斷金流見效。

二是，若是從市場面來看，資金依舊持續積壓在房市，很難壓抑民眾對「買房抗通膨」的自我預期實現的需求，導致房市價量齊揚，這塊很難抑制。