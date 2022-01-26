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熱錢兩天匯出近20億美元 新台幣匯率怎麼「沒感覺」？

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
資深匯銀主管指出，熱錢與出口商今天延續前日的對作戲碼，在匯市一買一賣，市場交投熱呼呼，單日爆出20.165億美元的成交巨量。情境示意圖。圖／Ingimage
資深匯銀主管指出，熱錢與出口商今天延續前日的對作戲碼，在匯市一買一賣，市場交投熱呼呼，單日爆出20.165億美元的成交巨量。情境示意圖。圖／Ingimage

牛年股市封關日，熱錢續匯出逾9億美元，台北匯市連兩日爆量貶值，新台幣匯率今（26）日貶值2.8分，以27.745元作收，為逾一個月新低。資深匯銀主管指出，熱錢與出口商今天延續前日的對作戲碼，在匯市一買一賣，市場交投熱呼呼，單日爆出20.165億美元的成交巨量。

展望虎年開紅盤行情，資深匯銀主管認為，台股開紅盤表現，對新台幣匯率走勢影響甚鉅，因長達九天的農曆春節休市期間，國際金融市場變數仍多，美國經濟數據與貨幣政策、地緣政治風險，主要亞幣走勢以及國內外疫情發展等變化，均為觀察重點，但可預估，虎年開紅盤後，新台幣匯率仍將在27字頭徘徊、暫時難以回到28元價位。

匯銀主管指出，熱錢在牛年尾聲大賣股，光是這兩天，估計匯出規模便逼近20億美元，但新台幣匯率僅小幅貶值，主要是出口商年關前積極拋售外匯，抵銷掉外資匯出潮對新台幣造成的貶值壓力。

「外資連兩日大匯出，新台幣匯率卻沒貶多少，關鍵在於出口商拋匯潮，農曆年關前，出口商會將手中的美元變現，這股拋匯賣壓，恰好和外資匯出的搶匯潮相互抵銷」，匯銀主管說。

證交所資料顯示，外資今日賣超台股逾150億元，加計前一日，合計賣超規模突破620億元，而外資賣股後也未多作停留、即刻匯出，導致匯市這兩天湧現近20億美元的熱錢撤出潮。

牛年股市今日封關後，匯市將於本周五封關，匯銀主管指出，股市封關後，預期匯市交易將轉為清淡，牛年匯市封關價，估計會落於27.7~27.8元之間。另外，聯準會即將公布會議結果，若比市場預期的更「鷹」，將有助美元走強。

觀察新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場最新報價，1個月期美元目標價由前日的27.64元，微幅下修至27.65元，顯示海外法人研判，新台幣匯率短期內大幅升值的機率降低。

新台幣 台幣匯率 外資

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