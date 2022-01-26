比特幣價格大跳水 金管會發出3大示警

比特幣近期大跳水，短短幾天價格近腰斬，創下去年7月以來新低。金管會今提醒，因近期虛擬資產的價格波動劇烈，有心人士假藉區塊鏈、虛擬通貨的名義進行投資詐騙的報導也時有所聞，因此呼籲民眾交易時要特別注意風險。

金管會表示，比特幣等虛擬通貨不是貨幣，投機性高，國際間陸續將虛擬通貨改稱為加密資產(Crypto Asset)或虛擬資產(Virtual Asset)，各國政府如新加坡、英國，也多次提醒民眾注意虛擬通貨相關風險。我國央行與金管會也將虛擬通貨定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，不是貨幣，與國際的看法一致，提醒社會大眾注意虛擬通貨的風險。

目前具證券性質的虛擬通貨(STO)是證交法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定，金管會表示，除STO外其他種類的虛擬通貨或由其衍生的相關商品，如期權、保證金交易等，都不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。

金管會表示，有鑒於虛擬資產市場易受人為操作或炒作，交易資訊不透明且價格波動大，投機風險高，民眾透過虛擬通貨交易平台進行交易或私下進行交易前，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息，審慎評估投資風險，避免遭受詐騙或血本無歸致生權益受損。