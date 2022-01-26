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網路投保大洗牌！ 國人棄利變年金 轉抱機車、疫苗險

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
受疫情衝擊、加上低率讓保單宣告利率持續下滑，讓2021年網路投保熱門險種大洗牌。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影
受疫情衝擊、加上低率讓保單宣告利率持續下滑，讓2021年網路投保熱門險種大洗牌。聯合報系資料照片／記者戴瑞瑤攝影

2021年受疫情衝擊、加上低率讓保單宣告利率持續下滑，讓2021年網路投保熱門險種大洗牌，機車險、疫苗險大熱賣，利變年金險、旅平險買氣連兩年下滑。

金管會最新統計，2021年國人透過網路投保機車險、疫苗險增溫，其中機車險2021年總投保件數達99.48萬件、保費收入8.77億元，件數和金額聯袂創新高，各較2020年增1.28倍及1.74倍，是網路投保各險種中，成長最大者。

2021年5月初才開賣的疫苗險，光半年就熱賣了65.81萬件、保費收入1.2億元，擠入產險網路投保第三大，衝出好佳績。

保險局副局長張玉煇說，機車險熱賣是因投保方便、民眾接受度較高，疫苗險則是因去年年中業者推出疫苗和防疫保單的新商品，讓這兩種險種買氣增溫。

反觀利變年金和旅平險買氣則持續走低。據金管會統計，2021年利變年金總投保件數只剩2800件、年減34%，保費收入也降到6.79億元、年減36.5%，件數和保費收入聯袂創新低，張玉煇說，因宣告利率持續走低、降低民眾購買意願。

旅平險買氣也是連兩年衰退，據數據顯示，2021年光壽險業推出的旅平險總投保件數只剩6.16萬件、年減61%，保費收入0.17億元、年減19%，件數和保費也聯袂飆新低，張玉煇說，受疫情影響、國人無法出國，導致投保旅平險需求下降。

金管會今公布2021年網路投保數據，產壽險業網路投保總件數達300.7萬件、總保費收入27.78億元，其中壽險業網路投保件數和保費收入各衰退21.1%及34%，僅靠產險業熱賣的機車險和疫苗險力挽狂瀾。

2021年壽險業網路投保總件數13.2萬件、保費收入僅4.78億元，連續兩年持續衰退，主因是利變和旅平險買氣不振所致；產險業總投保件數287.5萬件、保費收入23億元，各年增63.8%及38%，買氣勝過壽險業。

壽險業業績銷售前三大是富邦人壽、中壽、及國泰人壽；產險業則是富邦產、新安東京、及明台產。

壽險業 保費 疫苗 金管會

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