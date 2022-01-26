合庫銀行「i庫博(iCooper)」 搶攻智能理財

合庫銀行智能理財「i庫博(iCooper)」1月27日正式上線，客戶只需要在網路上操作並回覆簡單的問卷，系統就會依據客戶風險屬性及回覆內容，提供個人化最適投資組合建議，並可以選擇單筆或定期定額方式申購建議之投資組合套餐，後續將由系統持續追蹤投資績效，並適時通知客戶投資組合的調整建議，協助客戶應對變化萬千的投資市場。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示合庫發展財富管理業務將近20年，秉持經營長久客戶關係，提供客戶優質理財服務，隨著近年來數位金融的興起，響應政府推動金融科技發展之政策，合庫推出智能理財「i庫博(iCooper)」，除了操作簡單，更打造活潑鮮明的整體介面，提供客戶取得理財服務更方便的管道，並主打每月新台幣3,000元即可佈局多檔基金的低門檻，讓小資族可以更輕易的參與投資，實踐普惠金融的理念。

智能理財「i庫博(iCooper)」包括3種智能投資規劃，分別為幫助客戶營建夢想、勇敢追夢之i夢想；創造被動式收入、品嚐悠活人生之i悠活；規劃退休生活、享受樂齡時光之i樂齡。合庫銀行致力於持續陪伴客戶每個人生階段，一同創造精采璀璨的人生。

合庫表示此次推出智能理財「i庫博(iCooper)，目標是透過數位科技將理財服務普及至每一個人生活中，協助客戶長期穩健的累積財富，營造傳統銀行新思維的理念。為鼓勵客戶體驗合庫銀行全新推出的i庫博(iCooper)，今年1月27日起至6月30日止，客戶使用i庫博(iCooper)申購投資組合享免收平台使用費的優惠。