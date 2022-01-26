央行：外幣收兌處限額調降為等值3,000美元

中央銀行今（26）日修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，現行條文共計16條，修正整併後共計17條，其中最大修正重點為，收兌限額由現行等值1萬美元，調降為等值3,000美元。央行說明，主要是觀察到，國內大型收兌處過去的收兌統計，平均每筆僅在100至1,000美元。

央行外匯局副局長洪櫻芬指出，「外幣收兌處設置及管理辦法」自1969年1月1日訂定，歷經13次修正，本次為因應亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering；APG）評鑑建議，提升防制洗錢及打擊資恐成效，並強化外幣收兌處的管理，於是修正本辦法。

央行表示，目前全台共有391家收兌處，營業為非金融機構，包括飯店、百貨、手工藝品店和免稅店等，收兌對象僅限外國人。

央行指出，現行條文共計16條，修正整併後共計17條，修正重點如下：

一、收兌限額由現行等值1萬美元調降為等值3,000美元。 二、增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件，於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。 三、增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時，應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明，以及外幣收兌處於執照記載事項有所變更時，應向臺灣銀行申請變更。 四、修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照，以取代原識別標示。 五、修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事，並增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形，通知其限期改善。 六、整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施： （一)增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易，應辦理申報。 （二)增訂應辦理強化客戶審查措施之情形，並修正應婉拒交易之相關事項。 （三)修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊，以及免除業務保密義務。 七、增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序，並依外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。 八、增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務，準用本辦法之規定。

央行表示，該辦法已於今年10月21日至12月20日進行預告，並自今年1月28日生效。