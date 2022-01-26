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大慶證券更名為美好證券 未來三年財管目標百億規模

聯合報 / 記者鄒秀明／即時報導
大慶證券今天正式更名為「美好證券」，董事長黃谷涵認為，新品牌名稱「美好」，更有代表性。圖／美好證券提供
大慶證券今天正式更名為「美好證券」，董事長黃谷涵認為，新品牌名稱「美好」，更有代表性。圖／美好證券提供

大慶證券今天正式更名為「美好證券股份有限公司」，英文名稱定為「GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.」，董事長黃谷涵表示，作為一個金融工作者，這二十多年來，看到99%的人都想追求富裕，但過程中卻放棄很多的美好。這提醒我們「該追求的不只是富裕，而是美好，富裕只是工具」，全新品牌名稱將更貼近公司核心價值並強化發展願景。 

2018 年起，大慶證券經歷接棒改革，過往經紀與融資融券業務為生意的第一組引擎，在改革中，加入了更多引擎：第二組自營投資的引擎、第三組金融產品的引擎、第四組科技產品的引擎。每一顆引擎建立的速度不一，正開啟以長期為目標，生生不息、正向循環的飛輪。

美好證券表示，2020年，公司推出第一個自產、自製、自銷的財富管理產品，至今客戶託付管理的金額超過 30 億元財富管理規模從 0 到 30 億元，只是一小步。美好金融鎖定目標「未來三年，將是百億元級別的財富管理規模。」

隨著改革初見成效，黃谷涵認為，新的品牌名稱「美好」，更能真正代表美好證券。

負責操刀美好證券金融品牌創新的創新長羅申駿表示，美好金融最根本且重視的價值——「人」。 在每個人的生命旅程中，一如 Good Finance 之意：Good，不只是好，更是良善、是為客戶設想：Finance，則是透過金融配置有限資源，做最有效的運用，幫助社會創造更多價值。 

財富管理 融券

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