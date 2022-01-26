快訊

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海商銀推動ESG 贊助臺大校園護樹計畫

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
上海商銀攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」100萬元，台灣大學周家蓓副校長(右)致贈感謝狀，上海商銀總經理林志宏(左)代表接受。圖／上海商銀提供
上海商銀攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」100萬元，台灣大學周家蓓副校長(右)致贈感謝狀，上海商銀總經理林志宏(左)代表接受。圖／上海商銀提供

上海商銀長期投入環境保護，持續推展「愛地球·挺環保」公益活動，攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」100萬元，以贊助方式認養校園樹木，並將贊助款項作為台大校園樹木健康檢查、防蟲防病之照護。日前舉行捐贈儀式，並由台灣大學周家蓓副校長致贈感謝狀，上海商銀總經理林志宏代表接受。

臺大的校園中擁有40公頃以上的綠地、蓊鬱成群的樹林，為照料樹木，近年來臺大與校內專家合作，除例行的維護工作外，也持續為樹木們進行健康檢查及營養補給、生長環境改良，但缺乏充裕的經費。

面對全球暖化後的極端氣候，要對抗全球暖化，最直接最便宜的方式就是種樹(護樹) ，因為一棵樹每年平均可以減少12公斤的CO2，樹木也可涵納調節水分。

台灣大學周家蓓副校長表示，自2020年世界地球日該校財務處開始有校園護樹計畫，每一年照護樹木需龐大的費用，於是想讓更多對於自然保育有心的人士，能共同出一份力量，來維護校園樹木參與護樹計畫，此次非常感謝上海商銀的響應，校方也特別選擇具地標性及能彰顯義舉，以位於校園傅鐘旁行政大樓前的2棵近百年樟樹讓上海商銀認養掛牌，也希望在上海商銀的帶動下，能有更多企業接續響應。

百年企業上海商銀，不斷創新並持續推動ESG，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值，為下一個榮耀的百年，建構更堅實有力的基礎。林志宏畢業於臺灣大學EMBA管理學院在職碩士專班，臺大校園帶給他很多美好的回憶，樹木是校園的一部份，保護校園中的樹木，也是在愛護地球的重要資源。呼籲社會大眾護樹愛地球，攜手綠化環境，共創美好生活。

上海商銀 護樹 台灣大學

延伸閱讀

上海商銀 贊助台大校園護樹計畫

傅鐘百年樟樹掛牌認養 上海商銀贊助台大護樹

吳釗燮台大演講 引「沉默的代價」籲為正義發聲

「台大四人幫」張清溪逝世 管中閔憶當年嘆：人世無常

相關新聞

央行：外幣收兌處限額調降為等值3,000美元

中央銀行今（26）日修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，現行條文共計16條，修正整併後共計17條，其中最大修正重點為，收兌...

刷卡繳保費 挑對信用卡分期、回饋一把抓

疫情帶動國內保險業新商機，進而促成信用卡刷保費商機，分析市面上刷卡繳保費優惠大致分為三種，不限保險公司皆回饋和分期，指定...

大慶證券更名為美好證券 未來三年財管目標百億規模

大慶證券今天正式更名為「美好證券股份有限公司」，英文名稱定為「 GOOD FINANCE SECURITIES CO.,...

上海商銀推動ESG 贊助臺大校園護樹計畫

上海商銀長期投入環境保護，持續推展「愛地球·挺環保」公益活動，攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」100萬...

新台幣匯率收27.745元 貶值2.8分

新台幣兌美元匯率以27.745元作收，貶值2.8分，台北外匯經紀公司成交金額13.59億美元。

1.2%高利活存虎利High！台銀數位服務零接觸再享優惠

農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。