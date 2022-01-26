快訊

高雄+12「大量確診足跡曝光」 曾去特力屋、義享天地、渡輪站

永豐金證券《AI幫你顧》榮獲總統召見

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券推動數位金融轉型獲殊榮，「AI幫你顧」以2021年「國家品牌玉山獎」全國首獎

殊榮，榮獲蔡總統於總統府召見；永豐金證券表示，以AI智能及數位自動化技術打造核心引

擎，推動數位金融取得多項成果，其中「AI幫你顧」讓投資決策變得更簡單而且效率，打造

FINTECH普惠金融，全民投資理財服務新亮點，成功讓投資人體驗到數位服務新模式。

永豐金證券以客戶體驗為中心打造數位金融服務，成果顯著深獲肯定，2021年一舉榮獲「國

家品牌玉山獎」包括「傑出企業」、「最佳產品－AI幫你顧、豐雲學堂、大戶投選股交易

APP」、「最佳人氣品牌－大戶投數位帳戶、豐存股」共六項大獎，除了廣受存股族喜愛的

豐存股之外，提供自動化AI服務的「AI幫你顧」，已內建在大戶投APP內，下載用戶已達30

萬人。

永豐金證券指出，「AI幫你顧」運用AI智能運算與數位自動化，協助投資人快速獲取所需資

訊，將複雜的投資決策簡單視覺化，結合因子選股、理財文章、精準推播等跨平台整合服務

，其中提供一鍵選股功能，包括每日必看：掌握短線技術面及籌碼面焦點；因子選股：以基

本面統計符合八位世界級投資大師哲學選股；時事選股：由消息面探勘開始抓住主流不落人

後；舒適投資：從大數據樣態協助挑出最適合個人的選股模式。

此外、「AI幫你顧」並提供智能讀報，股市氣象預報，協助投資人對新聞精準挑選，盤勢及

個股行情的長短期記憶分析，進行超越大腦的多維度勝率演算，提供有別於傳統的線性技術

分析服務。

永豐金證券大魄力推動數位金融，去年防疫不出門，豐存股以台美雙市場存股平台，1股存

美股、100元存台股點燃小資族的理財熱情，數位化為投資人帶來更效率的投資與機會，促

成更多年輕新血加入股市，以AI智能為核心的「AI幫你顧」更為永豐金證券擦亮數位券商招

牌。

永豐金 存股

延伸閱讀

外交大躍進！ 以色列總統首訪阿聯

3檔興櫃新兵 趕在台股牛年封關前報到

傳政府近期宣示開放福島食品 柯建銘：沒資格問時間點

「我們本來就是變來變去」選民心海底針 韓國年輕人看總統大選

相關新聞

新台幣匯率收27.745元 貶值2.8分

新台幣兌美元匯率以27.745元作收，貶值2.8分，台北外匯經紀公司成交金額13.59億美元。

1.2%高利活存虎利High！台銀數位服務零接觸再享優惠

農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路A...

台灣渣打主辦承銷 印度國家銀行首檔國際債今掛牌

渣打銀行主辦承銷印度第一大銀行印度國家銀行（State Bank of India）首次發行的國際債券（Formosa ...

新台幣午盤暫收27.734元 貶1.7分

新台幣對美元今日午盤暫收27.734元，貶1.7分，台北外匯市場成交金額10億美元。

台灣人壽三刷三免遠距投保 50世代數位力疫外提升

全球新型冠狀病毒(Covid-19)疫情持續變化，帶動遠距服務需求飆升，50歲以上熟齡族群也成為數位金融愛用者。台灣人壽...

國泰投信「獎」聲不斷 勇奪14項大獎

2022年開春1月，國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊再傳得獎捷報、「獎」聲不斷，一共勇奪14項大獎。繼年初獲第六屆《...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。