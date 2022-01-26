永豐金證券《AI幫你顧》榮獲總統召見
永豐金證券推動數位金融轉型獲殊榮，「AI幫你顧」以2021年「國家品牌玉山獎」全國首獎
殊榮，榮獲蔡總統於總統府召見；永豐金證券表示，以AI智能及數位自動化技術打造核心引
擎，推動數位金融取得多項成果，其中「AI幫你顧」讓投資決策變得更簡單而且效率，打造
FINTECH普惠金融，全民投資理財服務新亮點，成功讓投資人體驗到數位服務新模式。
永豐金證券以客戶體驗為中心打造數位金融服務，成果顯著深獲肯定，2021年一舉榮獲「國
家品牌玉山獎」包括「傑出企業」、「最佳產品－AI幫你顧、豐雲學堂、大戶投選股交易
APP」、「最佳人氣品牌－大戶投數位帳戶、豐存股」共六項大獎，除了廣受存股族喜愛的
豐存股之外，提供自動化AI服務的「AI幫你顧」，已內建在大戶投APP內，下載用戶已達30
萬人。
永豐金證券指出，「AI幫你顧」運用AI智能運算與數位自動化，協助投資人快速獲取所需資
訊，將複雜的投資決策簡單視覺化，結合因子選股、理財文章、精準推播等跨平台整合服務
，其中提供一鍵選股功能，包括每日必看：掌握短線技術面及籌碼面焦點；因子選股：以基
本面統計符合八位世界級投資大師哲學選股；時事選股：由消息面探勘開始抓住主流不落人
後；舒適投資：從大數據樣態協助挑出最適合個人的選股模式。
此外、「AI幫你顧」並提供智能讀報，股市氣象預報，協助投資人對新聞精準挑選，盤勢及
個股行情的長短期記憶分析，進行超越大腦的多維度勝率演算，提供有別於傳統的線性技術
分析服務。
永豐金證券大魄力推動數位金融，去年防疫不出門，豐存股以台美雙市場存股平台，1股存
美股、100元存台股點燃小資族的理財熱情，數位化為投資人帶來更效率的投資與機會，促
成更多年輕新血加入股市，以AI智能為核心的「AI幫你顧」更為永豐金證券擦亮數位券商招
牌。
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