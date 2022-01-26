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企業召開視訊輔助股東會 公司治理評鑑額外加分

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

集保結算所指出，為鼓勵企業採用視訊輔助股東會，今年公司得先不修章程，只要經董事會重度決議通過，即可率先採用視訊輔助股東會(實體加視訊輔助)，更為鼓勵企業採用視訊輔助股東會，上市櫃公司若採用視訊輔助股東會，公司治理評鑑額外加總分1分。

集保結算所於2021年依主管機關指示建立視訊輔助平台，為公司與股東搭建了數位溝通的橋樑，也開啟視訊股東會新紀元。近期受國內疫情升溫影響，視訊輔助股東會備受矚目，成為全台企業舉辦股東會的熱門選項。在視訊輔助股東會的協助下，公司得以不受疫情阻礙，與股東保持順暢的溝通管道。

呼應公司對視訊股東會的熱烈需求，除公司法修正外，金管會也配合修正子法「公開發行公司股務處理準則」相關條文，公司得於章程載明，召開視訊輔助股東會(混合型)或視訊股東會(純視訊)。目前金管會已發布股務處理準則預告修正草案，並陸續召開公聽會，預期將於2月底正式公告。

集保結算所指出，綜觀國際，混合型股東會目前為多數國家採用，國內公司採行混合型股東會，得以與世界接軌，領先市場，並擴大股東參與股東會管道。

集保結算所總經理朱漢強表示，視訊輔助股東會有許多好處，除提供股東另一種參與股東會方式，落實股東行動主義，為公司治理評鑑加分，在疫情期間亦能降低群聚感染風險。若公司有意願於今年採行，須注意今年股東會必須無超額選舉、無解任案；另若屬公開發行公司，須有股務代理機構。

集保結算所指出，目前已有多家大型企業與金融機構欲採行視訊輔助股東會，如有視訊輔助股東會平台之相關問題，請電洽集保結算所股務部，聯絡電話：(02)2719-5805分機222、139、280、382、109。

股東會 視訊 集保結算所

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