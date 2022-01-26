北富銀獲國內外逾百項大獎 數位創新成果豐碩

在疫情重創全球經濟之際，台北富邦銀行秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，積極投入數位創新並推動永續發展，穩步提升經營品質與績效，2021年榮獲來自金管會、中央銀行、台灣永續能源研究基金會及《財資雜誌(The Asset)》、國際數據資訊(IDC)及等國內外重要機構和媒體共計103項大獎，體現北富銀厚積薄發的專業實力。

身為國內系統性重要銀行，北富銀致力提升金融穩定性，嚴控風險並維持良好資產品質，結合金融專業與數位科技精準掌握市場需求，持續推出優質的創新產品與服務，深獲客戶信賴，連續兩年蟬聯《品牌金融(Brand Finance)》全球500大銀行品牌，並勇奪2021年國家品牌玉山獎「傑出企業獎」全國首獎等多項殊榮，成為企業及超過700萬民眾的首選金融品牌。

針對數位創新，北富銀聚焦場景金融、主動發掘並滿足需求痛點的經營策略，贏得大量用戶支持，2021年數位實動戶突破200萬大關，每月活躍用戶超過百萬戶，高達九成以上使用者對北富銀數位服務表示滿意。同時，北富銀善於結合前瞻科技為服務創造新體驗，以「奈米投」為例，透過智能演算法與Fractional Shares交易分割技術大幅降低投資門檻，僅需35美元就能布局全球ETF，輕鬆享受穩健報酬，備受投資新手和上班族、小資族青睞，2021年管理資產規模正式突破1億美元，穩居業界龍頭，投資人正報酬比例達92%，回購率超過六成，表現相當出色。

在企金服務上，北富銀運用「信貸工廠」模式實現全流程自動化快速審批，持續擴量惠育中小微企業，獲《全球商業評論雜誌(Global Business Review Magazine)》及《世界經濟雜誌(World Economic Magazine)》等國際知名媒體評選為「2021台灣最佳微型金融科技銀行」，陪伴台灣頭家共同成長。

憑藉優異的數位創新表現，北富銀2021年共榮獲《全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》「台灣最佳數位銀行」、國際數據資訊(IDC)「亞太區最佳未來數位創新獎」、《工商時報》「數位資訊安全獎」等多達34項數位創新大獎，為金融業樹立金融科技新標竿。

隨著永續發展成為全球關注焦點，北富銀積極結合金融職能深化ESG作為，不僅推出全台首創聽語障手語翻譯服務，成功號召金融同業共同提升弱勢族群金融權益，運用大數據分析推廣安養信託，連續四年獲金管會表揚，也是唯一四度獲獎的民營銀行，更開發多項創新綠色金融商品，引導企業夥伴邁向永續轉型，2021年完成台灣首筆依國際標準認證之綠色聯貸案、取得可持續發展債券認證並發行首檔可持續發展債券等，風電融資金額及件數更居台資銀行之冠，榮獲金管會「綠能科技產業特別獎」及「循環經濟產業特別獎」等7項績優表揚、「臺灣企業永續獎」創新成長獎、資誠「永續影響力獎」銀獎及《財資雜誌》「台灣年度綠色專案」等16項榮譽。

人才是企業發展的基礎，北富銀擁有完善的培訓機制、多元順暢的溝通管道和正向溫暖的企業文化，提供具競爭力的薪酬及留才獎金，優於法令的產假、生育補助、育兒津貼及多項進修考照補助，幫助員工擁有更好的生涯發展。同時，北富銀十分關注同仁身心健康，打造百坪專屬健身中心，設置專業教練和提供社團補助，並定期進行員工觸點調查、舉辦Town Hall Meeting讓同仁表達想法，營造誠信、透明的優質工作環境，獲亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》「2021 亞洲最佳企業雇主獎」殊榮。

以成為「亞洲首屈一指金融機構」為願景，北富銀為客戶打造361度溫暖服務，積極推動環境保護、社會公益、永續經營等ESG正向作為，並致力提升員工福祉，創造安全幸福的職場環境，為客戶、員工、股東與社會創造更大價值，攜手迎接美好未來。