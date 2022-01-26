遠雄人壽用心創造千名員工幸福感 送鴞旺來鳳梨酥禮盒

遠雄人壽在經營團隊與全體員工努力下，年度囊括30項國內外專業獎項肯定，為犒賞員工一年來的辛勞，考量防疫安全，旺年會改採線上直播，運用數位科技，營造演唱會級的聲光視覺效果，讓全台近千位同仁一起線上同歡。為創造員工幸福感，贈予每人【守護億隻鴞】環境生態復育計畫下所產製的鴞旺來鳳梨酥禮盒，祝福大家嶄新一年美滿旺旺，引領同仁齊心守護生態環境，讓愛不「鴞」失。旺年會因轉戰線上，省下的相關費用也全部回饋員工，改以發放年節福利金。

「鴞旺來」源自於屏東縣高樹鄉，是一顆顆由貓頭鷹守護的台灣金鑽鳳梨孕育而成，遠雄人壽致力推動「守護億隻鴞」環境生態復育計畫，結合社會企業，選用以善導書院栽種的金鑽鳳梨為內餡烘焙而成的鳳梨酥及果乾，推出新年限定鴞旺來禮盒，贈予每位員工，期讓這份融入生態美好的理念與健康共好的精神，內化成每位遠雄人壽夥伴的永續DNA，引領員工身體力行為環境永續盡一份心力。

遠雄人壽經營績效穩健成長的同時，更竭力為員工打造多元包容的健康幸福職場，待員工如親，提供優於法令的福利措施，這兩年新冠肺炎疫情延燒，透過舉辦身心靈健康的樂活講座、線上營養餐食活動，臨場醫師諮詢、健康電子報及員工健檢等，提高同仁自主健康管理意識。近年遠雄人壽積極推動數位轉型，打造不受時空限制的數位學習模式，推出「遠雄i學習」APP行動平台，同仁可隨時隨地自主學習各項主題知識；連續兩年推動天下創新學院平台，去年總閱讀堂數超過3萬堂，近百位學員平均每人閱讀350堂課，成長3.2倍；此外，更進一步結合亞洲企業線上課程，擴展員工國際化視野及跨領域知識，

不僅如此，為深化員工ESG理念，打造企業永續DNA，遠雄人壽積極提高全員ESG訓練參與率，針對董監事強化綠色金融、ESG、IFRS17訓練，並提供員工派外進修，參與ESG課程、論壇等分享交流機會。在減碳永續策略下，跨領域整合環保署、人禾環境基金會與igoods愛物資社企資源，推動一系列「綠色加減學」永續促進活動，從環保集點綠腳ㄚ行動、綠生活數位講堂到好箱青一家親好物募集，促使員工樂於參與。