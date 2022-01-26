1.2%高利活存虎利High！台銀數位服務零接觸再享優惠

農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路ATM等數位服務，便捷又安全。

今年1月1日開始，台灣銀行推出數位存款帳戶享有新台幣1.2%的高利活存利息(機動計息)，最高10萬元優惠及無條件享有每月33次網路銀行跨行轉帳免手續費優惠。優惠期間長達一整年，利率及費率優惠都非常吸睛，過年紅包儲蓄便可享有一整年的高利息優惠。

台灣銀行貼心建議民眾可使用手機門號轉帳方式發放紅包，減少至實體分行兌換新鈔的群聚風險，手機門號也能取代難記的銀行帳號達到輕鬆收付款的目的。響應財金公司舉辦的過年手機轉帳發紅包活動，民眾行動轉帳可以抽紅包，更增添新年喜氣。

此外，台灣銀行為響應防疫新生活觀念，鼓勵行動支付零接觸，今年度續推出綁定台灣Pay掃碼消費再享2%紅利點數回饋，每月最高100元，整年享有最高1,200元紅利點數。民眾透過「臺銀隨身Pay」或「台灣行動支付APP」轉帳，每筆都享免手續費優惠，近期還可參加多檔台灣Pay優惠活動，如國發會「地方創生行動支付回饋」活動消費回饋30%，回饋上限6,000元；原民會「行動支付回饋」活動消費回饋50%，回饋上限2,500元等。