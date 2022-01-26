快訊

確診者多內用共餐感染 陳時中：目前不因群聚就關掉

納豆腦出血遭爆插管「瘦了一大圈」　經紀人揭最新病況

1.2%高利活存虎利High！台銀數位服務零接觸再享優惠

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路ATM等數位服務，便捷又安全。圖/報系資料照
農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路ATM等數位服務，便捷又安全。圖/報系資料照

農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路ATM等數位服務，便捷又安全。

今年1月1日開始，台灣銀行推出數位存款帳戶享有新台幣1.2%的高利活存利息(機動計息)，最高10萬元優惠及無條件享有每月33次網路銀行跨行轉帳免手續費優惠。優惠期間長達一整年，利率及費率優惠都非常吸睛，過年紅包儲蓄便可享有一整年的高利息優惠。

台灣銀行貼心建議民眾可使用手機門號轉帳方式發放紅包，減少至實體分行兌換新鈔的群聚風險，手機門號也能取代難記的銀行帳號達到輕鬆收付款的目的。響應財金公司舉辦的過年手機轉帳發紅包活動，民眾行動轉帳可以抽紅包，更增添新年喜氣。

此外，台灣銀行為響應防疫新生活觀念，鼓勵行動支付零接觸，今年度續推出綁定台灣Pay掃碼消費再享2%紅利點數回饋，每月最高100元，整年享有最高1,200元紅利點數。民眾透過「臺銀隨身Pay」或「台灣行動支付APP」轉帳，每筆都享免手續費優惠，近期還可參加多檔台灣Pay優惠活動，如國發會「地方創生行動支付回饋」活動消費回饋30%，回饋上限6,000元；原民會「行動支付回饋」活動消費回饋50%，回饋上限2,500元等。

台灣銀行 紅包 行動支付

延伸閱讀

竹市民代送春聯、紅包比創意 「原民腔」吉祥話好有梗

年後除息紅包別錯過 ESG+高股息投資放大年終獎金

汐止社后德明宮發紅包 讓弱勢戶過好年

LINE Bank推免費貼圖 好友轉帳「手機發紅包」超便利

相關新聞

1.2%高利活存虎利High！台銀數位服務零接觸再享優惠

農曆春節將近，台灣銀行除備妥新鈔供民眾兌換外，隨著Omicron疫情起伏，民眾也可多利用網路銀行、隨身銀行APP及網路A...

台灣渣打主辦承銷 印度國家銀行首檔國際債今掛牌

渣打銀行主辦承銷印度第一大銀行印度國家銀行（State Bank of India）首次發行的國際債券（Formosa ...

新台幣午盤暫收27.734元 貶1.7分

新台幣對美元今日午盤暫收27.734元，貶1.7分，台北外匯市場成交金額10億美元。

台灣人壽三刷三免遠距投保 50世代數位力疫外提升

全球新型冠狀病毒(Covid-19)疫情持續變化，帶動遠距服務需求飆升，50歲以上熟齡族群也成為數位金融愛用者。台灣人壽...

國泰投信「獎」聲不斷 勇奪14項大獎

2022年開春1月，國泰投信憑著實力堅強的投研及經營團隊再傳得獎捷報、「獎」聲不斷，一共勇奪14項大獎。繼年初獲第六屆《...

康健人壽春節服務不打烊 滿期金提前給付

農曆新年連續假期即將到來，康健人壽今(26)日表示，春節期間服務不打烊，除了提前給付滿期金讓保戶安心過好年之外，更提供2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。