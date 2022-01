台灣渣打主辦承銷 印度國家銀行首檔國際債今掛牌

渣打銀行主辦承銷印度第一大銀行印度國家銀行(State Bank of India)首次發行的國際債券(Formosa Bond),於26日掛牌,並同時於新加坡交易所( Singapore Exchange)與印度國際交易所(India International Exchange)掛牌交易,發行總額3億美元,票面利率2.49%,發行期間為5年。

印度國家銀行透過其倫敦分行(acting through its London branch)發行本次美元固定收益證券,渣打銀行為主辦承銷商。此檔債券為2017年印度輸出入銀行( Export-Import Bank of India)發行國際債後,第二檔印度金融機構發行掛牌的國際債券。印度國家銀行為印度第一大銀行,此次發行深具指標意義,為台灣國際債券市場的國際化以及商品多元化發展,再創新局。

渣打銀行企業金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示,渣打銀行在櫃買中心專業板國際債券已累計為全球的法人機構發行超過90檔國際債券,不僅穩坐國際債券(Formosa Bond)承銷業務第一,為台灣專業版國際債券市場最大的承銷銀行,並且獲得國內外客戶的熱烈迴響。此次協助印度當地最大的銀行以及當地首屈一指、聲譽最高且備受尊敬的金融集團-印度國家銀行來台發行國際債券,充分顯示渣打銀行對台灣國際債市的高度熟悉,深得客戶的信賴與肯定。

渣打銀行金融市場處主管賴薈群指出,配合政府新南向政策,促進與南亞地區的雙向發展交流及合作,渣打銀行自2017年成功主辦印度輸出入銀行國際債之後,即與印度國家銀行積極接洽相關發行事宜。此檔國際債券發行,除了得到台灣投資人的熱烈認購,亦吸引全世界大型專業機構投資人的搶購風潮,發行利率創印度同類債券最低,在現今波動加劇的金融市場中實屬不易。此外,本次發行引起的關注度也同時大幅提升台灣國際債券市場在全球的能見度。