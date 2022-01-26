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康健人壽春節服務不打烊 滿期金提前給付

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
康健人壽推出防疫零接觸24小時網路保險服務，註冊會員享虎年開運金。康健人壽/提供
康健人壽推出防疫零接觸24小時網路保險服務，註冊會員享虎年開運金。康健人壽/提供

農曆新年連續假期即將到來，康健人壽今(26)日表示，春節期間服務不打烊，除了提前給付滿期金讓保戶安心過好年之外，更提供24小時的網路投保意外險服務，保戶也可透過數位平台隨時上網查詢並管理自己的保單狀態，包括繳費狀況或提出保單資料變更申請，春節防疫期間不用出門也能輕鬆辦理保單事務。

為讓保戶安心過年，康健人壽特別提前在1月24日給付春節假期間(1月29日到2月6日)到期的滿期金。

若保戶在春節期間剛好遇到展延寬限期、催告通知、投資型保單帳戶價值不足等情況，保費繳納到期日將自動延長到2月7日，讓年假期間保障持續不中斷。

連假期間若需繳納保費，保戶可以透過ATM轉帳或康健人壽網路保戶專區服務平台，以活期帳戶轉帳支付保費。保戶如有保單相關問題，每天早上9時至下午6時都可撥打康健人壽客服電話02-6623-3688。

康健人壽的e元專區提供24小時不打烊的網路投保服務，透過手機或電腦就可輕鬆投保，共三種意外險商品供選擇，每天最低花費不到一元就可獲得百萬保障，民眾可趁新年好好規劃意外保障。

即日起註冊成為康健人壽網路投保新會員，即可獲得全家30元全家購物金，完成投保還可抽Apple AirPods Pro，成功推薦好友註冊或投保可再抽888元全家購物金。康健人壽網路投保活動頁: https://m.cigna.tw/9QefD

因應疫情現況，建議民眾再次審視自身保障，康健人壽的「醫定健康」定期健康保險和「終身醫靠」終身醫療保險，涵蓋完善的法定傳染病相關保障，像是十倍保險金額的法定傳染病慰問保險金，入住加護病房、燒燙傷病房以及負壓隔離病房再額外給付特殊病房住院慰問保險金，法定傳染病免等待期等，讓民眾安心防疫過好年。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，新冠肺炎疫情依舊壟罩台灣，提醒民眾還是要妥善做好防疫措施，春節期間可多加利用康健人壽網路保戶專區服務平台、手機App等方式，隨時透過不同電子裝置查詢自己的保單。

除了盡量減少非必要的外出和與人接觸機會之外，康健人壽也積極推廣的親子共同運動，鼓勵家長與孩子在春節期間跟著「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音，透過幾個簡單有趣的動作，獲得紓壓並增進親子關係。

康健人壽 保險金 保單

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