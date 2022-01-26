上海商銀 贊助台大校園護樹計畫

臺大的校園中擁有40公頃以上的綠地、蓊鬱成群的樹林，為了照料這些樹木，近年來臺大與校內專家合作，除例行的維護工作外，也持續為樹木們進行健康檢查及營養補給、生長環境改良，但缺乏充裕的經費。上海商銀長期投入環境保護，持續推展「愛地球·挺環保」公益活動，特別攜手上海商銀文教基金會共同贊助「臺大校園護樹計畫」100萬元，以贊助方式認養校園樹木，並將贊助款項作為台大校園樹木健康檢查、防蟲防病之照護。日前舉行捐贈儀式，並由台灣大學副校長周家蓓致贈感謝狀，上海商銀總經理林志宏代表接受。

面對全球暖化後的極端氣候，要對抗全球暖化，最直接最便宜的方式就是種樹(護樹) ，因為一棵樹每年平均可以減少12公斤的CO2，樹木也可涵納調節水分。

周家蓓表示，自2020年世界地球日該校財務處開始有校園護樹計畫，每一年照護樹木需龐大的費用，於是想讓更多對於自然保育有心的人士，能共同出一份力量，來維護校園樹木參與護樹計畫，此次非常感謝上海商銀的響應，校方也特別選擇具地標性及能彰顯義舉，以位於校園傅鐘旁行政大樓前的2棵近百年樟樹讓上海商銀認養掛牌，也希望在上海商銀的帶動下，能有更多企業接續響應。

百年企業上海商銀，一路走來，不斷創新並持續推動ESG，接軌國際積極履行環境保護、社會責任與公司治理，創造良好的永續價值，為下一個榮耀的百年，建構更堅實有力的基礎。商業周刊評選上海商銀為台灣減碳100強。上海商銀總經理林志宏畢業於臺灣大學EMBA管理學院在職碩士專班，臺大校園帶給他很多美好的回憶，樹木是校園的一部份，保護校園中的樹木，也是在愛護地球的重要資源。除了讓社會大眾看到上海商銀在ESG所盡到的永續發展責任，也呼籲社會大眾護樹愛地球，攜手綠化環境，共創美好生活。